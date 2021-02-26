Gençlerbirliği 1- Yeni Malatyaspor 1
Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'in golüyle 1-0 öne geçti.23. dakikada Yeni malatyaspor'dan Senih kaya kırmızı kartla oyun dışında kaldı.İlk yarı Yeni malatyaspor'un 1-0 galibiyeti ile kapandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Gençlerbirliği, 60. dakikada Ayite'nin vuruşunda Ertaç'ın kendi ağlarına gönderdiği golle beraberliği yakaladı.Gençlerbirliği'nde de 71. dakikada Ayite kırmızı kart görünce iki takım da 10 kişi mücadele etti.Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 21 puana yükselirken, Yeni Malatyaspor puanını 31'e çıkardı.