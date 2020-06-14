Gençlerbirliği 2- Konyaspor 1

Gençlerbirliği zor karşılaşmadan 3 ğuanla çıkmayı bildi.Süper Lig’de kümede kalma mücadelesinde kritik bir dönemeçe giren Konyaspor ve Gençlerbirliği, 27. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

İlk yarıda iki ekip de karşılıklı gol fırsatlarını değerlendiremezken soyunma odasına 0-0’lık beraberlikle girildi. Gol perdesini maçın 59. dakikasında Gençlerbirliği’nin yıldızı Giovanni Sio açarken, konuk ekip Konyaspor’un yanıtı gecikmedi.

Konya’nın golcü oyuncusu Marko Jevtovic, 62. dakikada attığı golle takımını 1-1’lik beraberliğe taşıdı. Bu golden sonra baskısını arttıran Konyaspor, üstünlük golü için yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

Maçın son anlarına girilirken kontrolü eline alan ev sahibi ekip, ikinci yarıda oyuna giren Berat Özdemir’in 83. dakikada attığı golle durumu 2-1’e getirdi. Her iki takımın da kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başkent ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı Betbaba Giriş verilerine göre galip ekip puannı 31 yaparak 12. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 26 puanla 14. sırada yer aldı ve küme düşme hattından uzaklaşamadı.

Ligde 4 hafta sonra yenilgi tadan Konyaspor, 28. haftada sahasında Sivasspor’u ağırlayacak. Gençlerbirliği ise deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek.



Konyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı



Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu. Betbaba, Konyaspor ekibinin ikinci yarıda performansını da değerlendirdi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır." denildi.