Gençlerbirliği 2- Konyaspor 1
Gençlerbirliği zor karşılaşmadan 3 ğuanla çıkmayı bildi.Süper Lig’de kümede kalma mücadelesinde kritik bir dönemeçe giren Konyaspor ve Gençlerbirliği, 27. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
İlk yarıda iki ekip de karşılıklı gol fırsatlarını değerlendiremezken soyunma odasına 0-0’lık beraberlikle girildi. Gol perdesini maçın 59. dakikasında Gençlerbirliği’nin yıldızı Giovanni Sio açarken, konuk ekip Konyaspor’un yanıtı gecikmedi.
Konya’nın golcü oyuncusu Marko Jevtovic, 62. dakikada attığı golle takımını 1-1’lik beraberliğe taşıdı. Bu golden sonra baskısını arttıran Konyaspor, üstünlük golü için yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.
Ligde 4 hafta sonra yenilgi tadan Konyaspor, 28. haftada sahasında Sivasspor’u ağırlayacak. Gençlerbirliği ise deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek.
Konyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu. Betbaba, Konyaspor ekibinin ikinci yarıda performansını da değerlendirdi
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır." denildi.