Gençlerbirliği evinde kazandı

Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u 2-1 yendi.Süper Lig'de Gençlerbirlşiği, konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir, tarihe geçti.

Süper Lig’in 11. haftasında Gençlerbirliği, Ankara Eryaman Stadı’nda Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta üç puanı Gençlerbirliği alırken, Kayserispor’un 165 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, attığı golle Süper Lig’de gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

Karşılaşmada iki takım da atak bir futbol sergilerken, ilk gol Gençlerbirliği’nden geldi. Maçta 14. dakika oynanırken Giovanni Sio, Ankara ekibini öne geçirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Giovanni Sio uzak mesafeden sol ayağıyla sert vurdu. Abdennour’a da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluşunca Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında iki takım da gol atmayı başaramayınca, Gençlerbirliği soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda üst üste hamlelerle beraberlik golünü Kayserispor’da, 68. dakikada oyuna giren Emre Demir, 71. dakikada attığı golle tarihe geçti. Ceza sahası içinden yaptığı vuruşla ağları havalandıran Emre Demir, Süper Lig’de gol atan en genç futbolcu oldu.

Gençlerbirliği, 81. dakikada Stancu ile bir gol daha buldu ve 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda net fırsatlar kaçarken, mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmadan üç puanla ayrılarak puanını 10 yaparak, 16. sıraya yükseldi. 7 puanda kalan Kayserispor ise son sırada kaldı.

(Skor)