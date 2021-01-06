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Gençlerbirliği, Hatayspor'u rahat yendi I Gençlerbirliği 3-Hatayspor 1

 Süper Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği, Hatayspor evinde 3-1 yendi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:59
Gençlerbirliği, Hatayspor'u rahat yendi I Gençlerbirliği 3-Hatayspor 1

Gençlerbirliği, Hatayspor'u rahat yendi I Gençlerbirliği 3-Hatayspor 1

   Süper Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği, Hatayspor evinde 3-1 yendi.Karşılaşmada 10. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında topa yükselen Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin biraz üstünden auta gitti.22. dakikada Soner Dikmen ceza sahası yayı önünde topla buluştu. Bekletmeden sert bir şut çıkaran Dikmen'in vuruşu üstten dışarıya çıktı.25. dakikada Hatayspor, Boupendza işe deplasmanda 1-0 öne geçti.  45+1. dakikada kazanılan penaltıatışını Gençlerbirliği oyuncusu Motta topu ağlara gönderdi ve skora eşitlik getirdi. 1-1

    İkinci Yarı

  53. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Motta takımını Gençlerbirliği'ni 2-1 öne geçirdi. 83. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias sağ kanattaki Sefa'ya oynadı. Ceza sahası içinde Sio'yu gören Sefa pasını takım arkadaşına gönderdi. Topu ağlarla buluşturan Sio farkı 2'ye çıkardı. 3-1.Karşılaşma 3-1 Gençlerbirliği galbiyeti ile sona erdi.

    Gençlerbirliği 18. haftada Cumartesi Galatasaray ile deplasmanda; Hatayspor ise Pazar günü sahasında Beşiktaş’ı konuk etti.

Bu sonucun ardından Başkent temsilcisi 19 puana yükselirken, konuk takım 27 puanda kaldı.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Soner Dikmen (Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 90+3), Mendoza, Ayite (Furman dk. 71), Candeias, Sefa Yılmaz (Rahmetullah Berişbek dk. 86), Sio (Sami Gökhan Altıparmak dk. 90+3)

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

A. Hatayspor: Munir, Popov, Billong (Soner Örnek dk. 62), Pablo, Katranis (Mesut Çaytemel dk. 62), Rayane, Riberio, Akintole, Traore (Akın Alkan dk. 45+1), Boupendza, Diouf (Selim Ilgaz dk. 37)

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Boupendza (dk. 25) (A. Hatayspor), Motta (dk. 45+1 pen. ve 53 pen.), Sio (dk. 83) (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Munir (dk. 43) (A. Hatayspor)

Sarı Kartlar: Johansson, Ayite, Candeias, Sio (Gençlerbirliği), Pablo, Akintole (A. Hatayspor)

Son Güncelleme: 07.01.2021 01:52
Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiHatayspor
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