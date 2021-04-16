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Gençlerbirliği'nden şok mağlubiyet

Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmayı 3-2 kaybederek şok bir mağlubiyet yaşadılar.

16 Nisan 2021 Cuma 17:57
Gençlerbirliği'nden şok mağlubiyet

Gençlerbirliği'nden şok mağlubiyet

   Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmayı 3-2 kaybederek şok bir mağlubiyet yaşadılar.Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada 25. dakikada Gençlerbirliği, Diego ile 1-0 öne geçti.37. dakikada Gençlerbirliği, Johansson ile farkı ikiye çıkardı.İlk yarı Gençlerbirliği 2-0 önde kapattı.  

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 78. dakikada Demir Grup Sivasspor, Jorge Felix ile karşılaşmada durumu 2-1 yaptı.83. dakikada Demir Grup Sivasspor, Kayode'nin golüyle beraberliği yakaladı.Demir Grup Sivasspor, 90+4'te Polomat'ın kendi kalesine attığı golle maçı 3-2 kazandı.

   Bu sonuçla Gençlerbirliği 31 puanda kalırken, Demir Grup Sivasspor puanını 50'ye çıkardı.36. hafta maçında Demir Grup Sivasspor evinde lider Beşiktaş'ı ağırlarken, Gençlerbirliği Kayserispor deplasmanına çıkacak.

Son Güncelleme: 16.04.2021 18:08
Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiDemir Grup Sivasspor
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