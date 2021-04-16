Gençlerbirliği'nden şok mağlubiyet
Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmayı 3-2 kaybederek şok bir mağlubiyet yaşadılar.Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada 25. dakikada Gençlerbirliği, Diego ile 1-0 öne geçti.37. dakikada Gençlerbirliği, Johansson ile farkı ikiye çıkardı.İlk yarı Gençlerbirliği 2-0 önde kapattı.
Bu sonuçla Gençlerbirliği 31 puanda kalırken, Demir Grup Sivasspor puanını 50'ye çıkardı.36. hafta maçında Demir Grup Sivasspor evinde lider Beşiktaş'ı ağırlarken, Gençlerbirliği Kayserispor deplasmanına çıkacak.