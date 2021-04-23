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Gençlerbirliği üç puanı iki golle alldı

Süper Lig 37. hafta açılış maçında Gençlerbirliği evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

23 Nisan 2021 Cuma 22:17
Gençlerbirliği üç puanı iki golle alldı

Gençlerbirliği üç puanı iki golle alldı

    Süper Lig 37. hafta açılış maçında Gençlerbirliği evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.Karşılaşmasa ilk gol ilk yarının sonlarında geldi.45+1. dakikada Gençlerbirliği, M. Johansson ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Gençlerbirliği'nin 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. dakikada Gençlerbirliği, Giovanni Sio ile durumu 2-0 yaptı.74. dakikada Çaykur Rizespor, B. Samudio ile farkı bire indirdi.2-1.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gençlerbirliği son derece üç puanı 2 golle alarak Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

    Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 32 yaparken, Çaykur Rizespor 42 puanda kaldı.38. hafta Gençlerbirliği deplasmanda Atakaş Hatayspor'la oynarken, Çaykur Rizespor evinde Beşiktaş ile oynayacak.

Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Metehan, Diego, Halil İbrahim, Piris, Soner, Candeias, Sio, Lima, Stancu

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Talbi, Emir, Melnjak, Michalak, Yasin, Dokovic, Sabo, Fernando, Remy

Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiÇaykur Rizespor
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