Gençlerbirliği üç puanı iki golle alldı
Süper Lig 37. hafta açılış maçında Gençlerbirliği evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.Karşılaşmasa ilk gol ilk yarının sonlarında geldi.45+1. dakikada Gençlerbirliği, M. Johansson ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Gençlerbirliği'nin 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. dakikada Gençlerbirliği, Giovanni Sio ile durumu 2-0 yaptı.74. dakikada Çaykur Rizespor, B. Samudio ile farkı bire indirdi.2-1.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gençlerbirliği son derece üç puanı 2 golle alarak Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Metehan, Diego, Halil İbrahim, Piris, Soner, Candeias, Sio, Lima, Stancu
Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Talbi, Emir, Melnjak, Michalak, Yasin, Dokovic, Sabo, Fernando, Remy