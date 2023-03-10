Gent 1 - Başakşehir FK 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir FK deplasmanda Gent ile 1-1 berabere kaldı.14.dakikada Başakşehir FK’de Eden Karzev oyundan çıktı.Yerine Danijel Aleksic oyuna girdi.16.dakikada Başakşehir FK, Stefano Okaka ile 1-0 öne geçti.35.dakikada Gent gift Emmanuel Orhan ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Başakşehir FK’denAdnan Januzaj oyundan çıktı.Yerine Deniz Türüç oyuna girdi.49.dakikada Başakşehir FK’de Deniz Türüç sarı kart gördü.

68.dakikada Gent’te Malick Martin Fofana, Sven Kums be Gift Emmanuel Orban oyundan çıktılar.Yerine Matisse Samoise, Vadis Odjidha-Ofoe ve Laurent Depoitre oyuna girdiler.75.dakikada Başakşehir FK’de Daniel aleksin ve Stefano Okaka oyundan çıktılar.Yerine Patryk Szysz ve Edgar Ie oyuna girdiler.83.dakikada Başlakşegir FK’de Ahmed Tuba sarı kart gördü.

84.dakikada Başakşehir FK’de Serdar Gürler sarı kart gördü.85.dakikada Gent’te Hugo Cuypers oyundan çıktı.Yerine Matias Fernandez pardon oyuna girdi.Başakşehir FK’de Serdar Gürler oyundan çıktı.Yerine Muhammet Arslantaş oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK deplasmanda ilk maçında Gent ile 1-1 berabere kaldı.