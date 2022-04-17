Giresunspor 0 - Beşiktaş 0
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33. hafta maçında Giresunspor evinde Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.Karşılaşmanın 9. dakikasında Giresunspor, Beşiktaş kalesine etkili geldi. Chiquinho, yaklaşık 25 metreden şutunu attı ancak top yandan az farkla auta çıktı.Aynı dakikada Beşiktaş'ta Necip Uysal sarı kart gördü.17. dakikada Giresunspor'da Sergen Piçinciol sarı kart gördü.40. dakikada Beşiktaş'ta Teixeira şutu yandan auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Can Bozdogan oyundan çıktılar.Yerine Kevin N'Koudou ve Miralem Pjanic oyuna girdiler.66. dakikada Giresunspor'da Umut Nayir yerini İbrahima Balde'ye bıraktı.77. dakikada Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Michy Batshuayi oyundan çıkarken, Umut Meraş ve Güven Yalçın oyuna girdiler.Aynı dakikada Giresunspor'da Serginho yerini Muhammed Gümüşkaya'ya bıraktı.89. dakikada Giresunspor'da Magomed Suleymanov oyundan çıktı.Yerine Zeki Yavru oyuna girdi.Karşılaşmanın sonlarına doğru Beşiktaş baskısını arttırdı, ancak golü bulamadı.Karşlaşma 0-0 tamamlandı.
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz Behich, Flavio, Traore, Chiquinho, Shapi, Serginho, Umut
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex, Batshuayi
Süper Lig 33. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 33. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 34. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF