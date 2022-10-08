Giresunspor 0 - Beşiktaş 1

Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Giresunspor evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi.Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu, Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 13. Dakikasında Beşiktaş’ta sakatlanan Romain Saiss oyundan çıktı.Yerine Emrecan Uzunham oyuna girdi.13. dakikada Giresunspor’da Murat Cem Akpınar sarı kart gördü.20. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı.Wout Weghorst’un penaltı atılını Giresunspor kalecisi Onurcan Piri kurtardı.28. dakikada Beşiktaş’ta Valentin Rosier, sarı kart gördü.31. dakikada Giresunspor'da Ramon Arias sarı kart gördü.34. dakikada Tayyip Talha Sonuç ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Giresunspor’da Jorman Campuzano sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Giresunspor'da Murat Cem Akpınar oyundan çıktı.Yerine Vukan Savicevic oyuna girdi.55. dakikada Giresunspor'da Borja Sainz Eguskiza sarı kart gördü.62. dakikada Beşiktaş'ta Nathan Redmond ve Valentin Rosier oyundan çıktı.Yerine Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou oyuna girdi. 67. dakikada Giresunspor'da Brandley Kuwas yerini Oğulcan Çağlayan'a bıraktı.72. dakikada Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sarı kart gördü.75. dakikada Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Dele Alli yerini Necip Uysal ve Cenk Tosun'a bıraktı.79. dakikada beşiktaş'ta Cenk Tosun sarı kart gördü.81. dakikada Giresunspor'da Görkem Sağlam yerini Senghor Faustin'e bıraktı.86. dakikada Giresunspor'da Alper Uludağ yerini Doğan Can Davas'a bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi.Bu sonuçla Giresunspor 8 puanda kalırken, Beşiktaş 18 puan oldu.

Giresunspor:Onurcan Piri, Alper Uludağ, Ramon Arias, Alexis Perez, Hayrullah Bilazer, Borja Sainz Eguskiza, Murat Cem Akpınar, Görkem Sağlam, Jorman Campuzano, Rijad Bajic, Brandley Kuwas

Teknik Direktör:Hakan Keleş

Beşiktaş:Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Tayfur Bingöl, Josef de Souza, Dele Alli, Nathan Redmond, Gedson Fernandes, Wout Weghorst

Teknik Direktör:Valerien Ismael

Süper Lig 10. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF