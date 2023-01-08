Giresunspor 0 - Ümraniyespor 1
Spor Toto Süper Lig 18.hafta maçında Giresunspor evinde Ümraniyespor’a 1-0 yenildi.Çotanak Stadı'nda oyanan karşılaşmayı Sarper Barış Saka, Bilal Gölen ve Osman Gökhan Bilir hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 45. Dakikasında Ümraniyespor’da Valentin Gheorghe sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. Dakikada Ümraniyespor’da Oğuz Gürbulak sarı kart gördü.61.dakikada Giresunspor’da Brandley Kuwas oyundan çıktı.Yerine Görkem Sağlam oyuna girdi.64. dakikada Ümraniyespor’da Valentin Gheorghe, Oğuz Gürbulak ve Geraldo oyundan çıktılar.Yerine Yonathan del Valle, Antonio Mrsic ve Onur Ayık oyuna girdiler.
83. dakikada Ümraniyespor Antonio Mrsic ile 1-0 öne geçti.87. dakikada Giresunspor’da Alper Uludağ oyundan çıktı.Yerine Vuran Savicevic oyuna girdi.87. dakikada Ümraniyespor’da Durel Avoubou oyundan çıktı.Yerine Mustafa Eser oyuna girdi.88. dakikada Giresunspor’da Alexis Perez sarı kart gördü.
88. Dakikada Ümraniyespor’da Umut Nayır oyundan çıktı.Yerine Adel Bettaleb oyuna girdi.90.dakikada Giresunspor’da Jorman Campuzano ve Borja Sainz Egukiza oyundan çıktılar.Yerine Doğan Can Davos ve Mert Han Kurt oyuna girdiler.90+3. Dakikada Giresunspor’da Vukan Savicevic sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor evinde Ümraniyespor’a 1-0 yenildi.
Giresunspor:Onurcan Piri, Alper Uludağ, Ramon Arias, Alexis Perez, Hayrullah Bilazer, Borja Sainz Eguskiza, Robert Mejia, Jorman Campuzano, Rijad Bajic, Serginho, Brandley Kuwas
Teknik Direktör:Hakan Keleş
Ümraniyespor:Serkan Kırıntılı, Valentin Gheorghe, Onur Atasayar, Tomislav Glumac, Strahil Popov, Isaac Sackey, Durel Avounou, Oğuz Gürbulak, Kartal Yılmaz, Umut Nayir, Geraldo
Teknik Direktör:Recep Uçar
Süper Lig 18. Hafta Maç Sonuçları;
Süper Lig 19. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF