Giresunspor 1 - Fenerbahçe 1

Spor Toto Süper Lig 33.hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.Çotanak Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Bahattin Şimşek, İlker Takpak ve Osman Gökhan Bilir hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 20.dakikasında Fenerbahçe Michy Batsuayi ile 1-0 öne geçti.26.dakikada Giresunspor’da Kadir Seven sarı kart gördü.45+2.dakikada Fenerbahçe’de İsmail Yüksek sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 59.dakikada Fenerbahçe’de İsmail Yüksek, Mert hakan Yandaş ve Enner Valencia oyundan çıktılar..Yerine Mina Zajc, Miguel Crespo ve Osayi Samuel oyuna girdiler.64.dakikada Giresunspor’da Robert Mejia yerini brandley Kuwars’a bıraktı.68.dakikada Giresunspor, Rijad Bajic ile skoru 1-1 yaptı.70.dakikada Giresunspor’da Ramon Aras sarı kart gördü.

76.dakikada Fenerbahçe’de Mihy Batshuayi ve Luan Peres oyundan çıktılar.Yerine Joshua King ve Koro Pedro oyuna girdiler.79.dakikada Giresunspor’da Rijad Bajic yerini Murat Cem Akpınar’a bıraktı.87.dakikada Giresunspor’da Alper Uludağ sarı kart gördü.90.dakikada Giresunspor'da Borja Sainz ve Serginho oyundan çıktılar.Yerine Doğan Can Davas ve Faruk Can Genç oyuna girdiler.90+5.dakikada Giresunspor'da Faruk Can Genç sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 68 yaparken, Giresunspor 28puanda kaldı.

