Giresunspor 1 - Kayserispor 2

Spor Toto Süper Lig ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ertelenen maçta Giresunspor evinde Kayserispor’a 2-1 yenildi.Çotanak Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Kemal Yılmaz hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 6.dakikasında Kayserispor Carios mane ile 1-0 öne geçti.24.dakikada Giresunspor’da Onurcan Piri oyundan çıktı.yeirne Ferhat Kaplan oyuna girdi.26.dakikada Kayserispor’da Ali karimi sarı kart gördü.33.dakikada Kayserispor’da Mame Thian sarı kart gördü.34.dakikada Giresunspor’da Hayrullah Bilazer sarı kart gördü.40.dakikada Kayserispor Mame Thiam ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Kayserispor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Giresunspor’da Jorman Campuzano oyundan çıktı.Yerine Görkem Sağlam oyuna girdi.54.dakikada Giresunspor’da Ramon Aras sarı kart gördü.55.dakikada Giresunspor’da Serginho sarı kart gördü.

58.dakikada Giresunspor, Rijad Bajc ile skoru 2-1 yaptı.59.dakikada Kayserispor’da Macid Hosseini ve Bilal Bayazit sarı kart gördü.65.dakikada Kayserispor’da Joseph Attamah sarı kart gördü.66.dakikada Giresunspor’da Ramon Aras oyundan çıktı.Yerine Brandley Kuwas oyuna girdi.

69.dakikada Kayserispor’da Joseph Attamah ve Emrah Başsan oyundan çıktılar.Yerine Dimitrios Kolovetsios ve Anthony Uzodimma oyuna girdiler.77.dakikada Kayserispor’da Miguel Cardoso ve Gustavo Campanharo oyundan çıktılar.Yerine Ramazan Civelek ve Yaw Ackah oyuna girdiler.

79.dakikda Giresunspor’da Vukan Savicevic ve Borja Sainz Eguskiza oyundan çıktılar.Yerine Murat Cem Akpınar ve Doğan Can Davos oyuna girdiler.84. dakikada Kayserispor’da Carlos Mane oyundan çıktı.Yerine Mario Gavranovic oyuna girdi.84.dakikada Kayserispor’da Anthony Uzodimma sarı kart gördü.90.dakikada Kayserispor’da ramazan Civelek sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor evinde Kayserispor’a 2-1 yenildi.