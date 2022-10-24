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Giresunspor 1 MKE Ankaragücü 1

 Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında Giresunspor evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 22:01
Giresunspor 1 MKE Ankaragücü 1

Giresunspor 1 -  MKE Ankaragücü 1

   Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında Giresunspor evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetti.38. dek,kada MKE Ankaragücü’nde Oğuz Ceylan sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında MKE Ankaragücü’nde Yasin Güreler yerini Atakan Çankaya’ya bıraktı.57. dakikada MKE Ankaragücü’nde Tolga Ciğerci sarı kart gördü.62. dakikada Giresunspor’da Borja Sainz Eguskiza yerini Oğulcan Çağlayan’a bıraktı.68. dakikada Giresunspor’da Murat Cem Akpınar sarı kart gördü.69. dakikada MKE Ankaragücü Jese’nin penaltı golü ile 1-0 öne geçti.71. dakikada MKE Ankaragücü’nde Jese sarı kart gördü.

   73. Dakikada Giresunspor’da Murat Cem Akpınar ve görkem Sağlam oyundan çıktılar.Yerine Vukan Savicevic ve Brandley Kuwas oyuna girdiler.75. dakikada Giresunspor’da  Alper Uludağ sarı kart gördü.75. dakikada MKE Ankaragücü’nde Taylan Antalyalı sarı kart gördü.80. dakikada Jese ve Giorgi Beridze oyundan çıktı.Yerine Gboly Ariyibi ve Lamine Diack oyuna girdiler.85. dakikada Giresunspor Riyad Bajic ile skoru 1-1 yaptı.90. dakikada Giresunspor'da Jorman Campuzano, MKE Ankaragücü'nde Emre Kılınç sarı kart gördü.90+3. dakikada MKE Ankaragücü'nde Gökhan Akkan sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Giresunspor puanını 9 yaparken,MKE Ankaragücü 8 puana çıktı.

Giresunspor:Onurcan Piri, Alper Uludağ, Ramon Arias, Alexis Perez, Hayrullah Bilazer,Borja Sainz Eguskiza, Murat Cem Akpınar, Görkem Sağlam, Jorman Campuzano, Rijad Bajic, Serginho    

Teknik Direktör:Hakan Keleş

MKE Ankaragücü:Gökhan Akkan, Yasin Güreler, Nihad Mujakic, Kevin Malcuit, Uros Radakovic, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Jese, Giorgi Beridze, Ali Sowe   

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Süper Lig 11. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lİg 11. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 12. Hafta Maç programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 24.10.2022 22:18
Anahtar Kelimeler:
GiresunsporMKE Ankaragücü
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