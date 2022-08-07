Giresunspor 2 - A.Demirspor 3

Spor Toto Süper Lig 1. Hafta maçında Giresunspor evinde Adana Demirspor’a 3-2 yenildi.Karşılaşmanın 23. Dakikasında Adana Demirspor Gökhan İnler ile 1-0 öne geçti.28. dakikada Giresunspor’da Murat Cem Akpınar sarı kart gördü.28. dakikada Adana Demirspor Younes Belhanda ile skoru 2-0 yaptı.40. dakikada Giresunspor’da Hamidou Traore sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Giresunspor Doğan Can Dava, Vuran Savicevic değişikliği ile başladı.56.dakikada Giresunspor Borja Sainz Eguskiza ile skoru 2-1 yaptı.63. dakikada Giresunspor’da Murat Cem Akpınar yerini Erol Can Akdağ’a bıraktı.Aynı dakikada içersinde Adana Demirspor’da Yusuf Sarı yerini Babajide Akintola’a bıraktı.64. dakikada Adana Demirspor’da Badou Ndiaye sarı kart gördü.74. dakikada Giresunspor’da Serginho sarı kart gördü.75. dakikada Adana Demirspor’da Yonunes Belhanda, Britt Assombalonga ve Gökhan İnler oyundan çıktılar.Yerine Tayyip Talha Sonuç, Berk Yıldız ve Semih Güler oyuna girdiler.82. dakikada Adana Demirspor Henry Onyekuru ile skoru 3-1 yaptı.86. dakikada Giresunspor’da Borja Sainz Eguskiza, Sergen Pirinciol ve Serginho yerini Rahmetullah Berişbek, Mert Han Kurt ve Talha Ulvan’a bıraktı.90. dakikada Giresunspor Rahmetullah Berişbek ile skoru 3-2 yaptı.90. dakikada Adana Demirspor’da Yaroslav Rakitskiy sarı kart gördü.Karşılaşmadan Adana Demirspor 3-2 galip ayrıldı.

Giresunspor:Onurcan Piri, Alper Uludağ, Alexis Perez, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Borja Sainz Eguskiza, Hamidou Traore, Doğan Can Dava, Murat Cem Akpınar, Rljad Bajic, Serginho