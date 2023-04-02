Giresunspor 2 - Alanyaspor 2

Spor Toto Süper Lig 27.hafta maçında Giresunspor evinde Alanyaspor’la 2-2 berabere kaldı.Çotanak Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Turgut Doman, Yusuf Bozdoğan ve Murat Şener hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 17.dakikasında Alanyaspor Efecan Karaca ile 1-0 öne geçti.35.dakikada Giresunspor’da Serginho sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Giresunspor’da vuran Savicevic yerini Jorman Campuzano’ya bırakırken, Alanyaspor’da Idrissa Doumbia yerini Arnaud Lusamba’ya bıraktı.48.dakikada Giresunspor’da Jorman Campuzano sarı kart gördü.56.dakikada Alanyaspor’da Runar Runarson sarı kart gördü.

58.dakikada Alanyaspor’da Ivan Cavaleiro yerini zinedine Ferhat’a bıraktı.62.dakikada Giresunspor’da Ramon Aras yerini Brandley Kuwas’a bıraktı.73.dakikada Alanyaspor Zinedine Ferhat ile skoru 2-0 yaptı.

74.dakikada Alanyaspor’da umut Güneş ve Eftimis Koulouris oyundan çıktılar.Yerine Fatih Aksoy ve Ahmed Hassan oyuna girdiler.75.dakikada Giresunspor’da Rijad Bajic ve Alper Uludağ oyundan çıktılar.Yerine Dağoan Can Davos ve Faruk Can Genç oyuna girdiler.

76.dakikada Alanyaspor’da Pedro Pereira sarı kart gördü.80.dakikada Giresunspor’da Robert Mejia yerini Murat Cem Akpınar’a bıraktı.83.dakikada Alanyaspor’da Efecan Karaca yerini Efkan Bekiroğlu’na bıraktı.84.dakikada Giresunspor, Doğan Can Favas’ın golü ile skoru 2-1 yaptı.86.dakikada Giresunspor penaltı kazandı.Brandley Kuwas penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-2 yaptı.90+2.dakikada Alanyaspor'da Leroy Fer sarı kart gördü.90+4.dakikada Alanyaspor'da Zinedine Ferhat sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor evinde Alanyaspor’la 2-2 berabere kaldı.Bu sonuçla Alanyaspor puanını 29 yaparken, Giresunspor 24 puanda oldu.

Süper Lig 28. Hafta Maç Programı;

Tablo.TFF