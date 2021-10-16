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Giresunspor 2 - Ç.Rizespor 0

 Süper Lig 9. hafta maçında Giresunspor evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

16 Ekim 2021 Cumartesi 14:50
Giresunspor 2 - Ç.Rizespor 0

Giresunspor 2 - Ç.Rizespor 0

   Süper Lig 9. hafta maçında Giresunspor evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.Karşılaşmanın 12. dakikasında Çaykur Rizespor'da Tyler Boyd kırmız kart gördü.41. dakikada Giresunspor'da Hamidou Traore sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

    Karşılaşmanın 62. dakikasında Giresunspor, Çaykur Rizespor'lu  Selim Ay'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.64. dakikada Giresunspor'da Mamadou Diarra sarı kart gördü.67. dakikada Giresunspor'da Hamidou Traore ve Emre Taşdemir oyundan çıkarken, yerine Younousse Sankhare ve Aziz Behich oyuna girdiler.70. dakikada Çaykur Rizespor'da Erik Sabo ve Damjan Djokovic oyundan çıkarken yerine Deniz Hümmet ve Fabricio Baiano  oyuna girdiler.74. dakikada Giresunspor'da Magomed Suleymanov yerini Joey Pelupessy'e bıraktı.82. dakikada Giresunspor'da Umut Nayir  ve Serginho oyundan çıktılar.Yerine Ibrahima Balde ve Joseph Champness oyuna girdiler.Aynı dakika içersinde Çaykur Rizespor'da da Umar Aminu ve Bryan Dabo oyundan çıktılar.Yerine Eren Karadağ ve Alper Potuk oyuna girdiler.87. dakikada Giresunspor'da Younousse Sankhare sarı kart grödü.90. dakikada Giresunspor, Joseph Champness ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

   Bu sonuçla Giresunspor puanını 8 puana çıkarken, Çaykur Rizespor 1 puanda kaldı.Süper Lig 10. hafta maçında Çaykur Rizespor evinde evinde Kasımpaşa A.Ş. ile oynarken, Giresunspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

 Hakemler:Erkan Özdamar, Hakan Karabalçık, Candaş Elbil

Giresunspor:Okan Kocuk, Mamadou Diarra, Zeki Yavru, Alexis Perez, Emre Taşdemir, Hamidou Traore, Fousseni Diabate, Flavio, Magomed Suleymanov, Serginho, Umut Nayir    

Teknik Direktör:Hakan Keleş

Çaykur Rizespor:Gökhan Akkan, Sebastian Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Damjan Djokovic, Tyler Boyd, Fernando Boldrin, Bryan Dabo, Umar Aminu, Erik Sabo, Yannick Bolasie 

Teknik Direktör:Hamza Hamzaoğlu

Süper Lig 9. Hafta Toplu Spnuçları;

Süper Lig 9. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 10. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

  

Son Güncelleme: 16.10.2021 15:37
Anahtar Kelimeler:
GiresunsporÇaykur Rizespor
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