Giresunspor 2 - F.Karagümrük 2

Spor Toto Süper Lig 25.hafta açılış maçında Giresunspor evinde Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.Çotanak Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Kadir Sağlam, Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 20.dakikasında Giresunspor, Rijad Bajic’in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.39.dakikada Giresunspor, Borja Sainz Eguskşiza ile skoru 2-0 yaptı.45.dakikada F.Karagümrük levent Mercan ile skoru 2-1 yaptı.Giresunspor’da Hayrullah Bilazer sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Giresunspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 53.dakikada F.Karagümrük’te Rayyan Baniya sarı kart gördü.57.dakikada F.Karagümrük, Fabio Borini ile skoru 2-2 yaptı.59.dakikada Giresunspor’da Ramon Arias oyundan çıktı.Yerine Jorman Campuzano oyuna girdi.65.dakikada Giresunspor’da Faruk Can Genç sarı karı kart gördü.

73.dakikada F.Karagümrük’te Andrea bertolcacci oyundan çıktı.Yerine Otabek Shukurov oyuna girdi.79.dakikada F.Karagümrük’te Matteo Ricci sarı kart gördü.79.dakikada Giresunspor’da Serginho oyundan çıktı.Yerine Brandley Kuwas oyuna girdi.83.dakikada F.Karagümrük'te Ebrima Colley oyundan çıktı.Yerine Adem Ljajic oyuna girdi.90.dakikada Giresunspor’da Borja Sainz Eguskiza ve Robert Mevla oyundan çıktılar.Yerine Doğan Can Davos ve Rahmetullah Berişbek oyuna girdiler.

90+4.dakikada F.Karagümrük’te Mbaye Diagne ve Magomed Ozdoev oyundan çıktılar.Yerine Colin Kazım ve Lawrence oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor evinde Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.Bu sonuçla Giresunspor puanını 23 yaparken, Fatih Karagümrük puanını 30 yaptı.

Süper Lig 25.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 25.Hafta Puan Durumu;

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