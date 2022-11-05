Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Giresunspor 3 - İstanbulspor 2

 Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında Giresunspor evinde İstanbulspor'u 3-2 yendi.

05 Kasım 2022 Cumartesi 18:30
Giresunspor 3 - İstanbulspor 2

Giresunspor 3 - İstanbulspor 2

   Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında Giresunspor evinde İstanbulspor'u 3-2 yendi.Giresun Çotanak Stadı'nda oyanan karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetti.Karşılaşmanın 11. dakikasında İstanbulspor'da Adi Mehremic sarı kart gördü.14. dakikada İstanbulspor'da İbrahim Yılmaz sarı kart gördü.18. dakikada İstanbulspor, Valon Ethemi ile 1-0 öne geçti.30. dakikada İstanbulspor'da Adi Mehremic kırmızı kartla oyun dışında kaldı.45. dakikada Giresunspor Alper Uludağ ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada Giresunspor,  Jorman Campuzano ile skoru 2-1 yaptı.56. dakikada Giresunspor, Robert Andrés Mejía Navarrete ile 3-1 öne geçti.77. dakikada İstanbulspor'da Mehmet Yeşil sarı kart gördü.87. dakikada Giresunspor'da kaleci Onurcan Piri sarı kart gördü.87. dakikada İstanbulspor, Jetmir Topalli ile skoru 3-2 yaptı.90+3. dakikada İstanbulspor'da Oğuzhan Berber sarı kart gördü.90+4. dakikada İstanbulspor'da bu sefer Eduard Rroca sarı kart gördü.

   Karşılaşmayı Giresunspor 3-2 kazandı.Bu sonuçla Giresunspor puanını 12 yaparken, İstanbulspor 8 puanda kaldı.

Kadrolar;

Giresunspor:Onurcan Piri, Talha Ulvan, Alper Uludağ, Ramon Arias, Alexis Perez, Borja Sainz Eguskiza, Robert Andrés Mejía Navarrete, Görkem Sağlam, Jorman Campuzano, Rijad Bajic, Serginho    

Teknik Direktör:Hakan Keleş

İstanbulspor:David Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdogan, Ali Yaşar, Adi Mehremic, Eduard Rroca, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Valon Ethemi, Jetmir Topalli

Teknik Direktör:Fatih Tekke

Tablolar.TFF

 

Anahtar Kelimeler:
Giresunsporİstanbulspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Beko EuroLeague’deki ilk mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko EuroLeague’deki ilk mağlubiyetini aldı.
Ümraniyespor ilk galibiyetini aldı...
Ümraniyespor ilk galibiyetini aldı...
Kasımpaşa 1 - MKE Ankaragücü 1
Kasımpaşa 1 - MKE Ankaragücü 1
Fener namağlup ve grup lideri olarak son 16'da | Dinamo Kiev 0 - Fenerbahçe 2
Fener namağlup ve grup lideri olarak son 16'da | Dinamo Kiev 0 - Fenerbahçe 2
Sivasspor lider olarak son 16'da  
Sivasspor lider olarak son 16'da  
Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.
Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.
Başakşehir son 16'da...Başakşehir FK 3 - Hearts 1
Başakşehir son 16'da...Başakşehir FK 3 - Hearts 1
Türkiye Espor Şampiyonları Belli Oldu
Türkiye Espor Şampiyonları Belli Oldu
N Kolay İstanbul Maratonu pazar günü koşuluyor
N Kolay İstanbul Maratonu pazar günü koşuluyor
Başakşehir FK 3 - Giresunspor 1
Başakşehir FK 3 - Giresunspor 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim