Giresunspor 3 - İstanbulspor 2
Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında Giresunspor evinde İstanbulspor'u 3-2 yendi.Giresun Çotanak Stadı'nda oyanan karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetti.Karşılaşmanın 11. dakikasında İstanbulspor'da Adi Mehremic sarı kart gördü.14. dakikada İstanbulspor'da İbrahim Yılmaz sarı kart gördü.18. dakikada İstanbulspor, Valon Ethemi ile 1-0 öne geçti.30. dakikada İstanbulspor'da Adi Mehremic kırmızı kartla oyun dışında kaldı.45. dakikada Giresunspor Alper Uludağ ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada Giresunspor, Jorman Campuzano ile skoru 2-1 yaptı.56. dakikada Giresunspor, Robert Andrés Mejía Navarrete ile 3-1 öne geçti.77. dakikada İstanbulspor'da Mehmet Yeşil sarı kart gördü.87. dakikada Giresunspor'da kaleci Onurcan Piri sarı kart gördü.87. dakikada İstanbulspor, Jetmir Topalli ile skoru 3-2 yaptı.90+3. dakikada İstanbulspor'da Oğuzhan Berber sarı kart gördü.90+4. dakikada İstanbulspor'da bu sefer Eduard Rroca sarı kart gördü.
Karşılaşmayı Giresunspor 3-2 kazandı.Bu sonuçla Giresunspor puanını 12 yaparken, İstanbulspor 8 puanda kaldı.
Kadrolar;
Teknik Direktör:Hakan Keleş
İstanbulspor:David Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdogan, Ali Yaşar, Adi Mehremic, Eduard Rroca, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Valon Ethemi, Jetmir Topalli
Teknik Direktör:Fatih Tekke
Tablolar.TFF