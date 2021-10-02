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Giresunspor ilk galibiyeti aldı

 Süper Lig 8. hafta maçında Göztepe evinde Giresunspor'a 1-0 yenildi.

02 Ekim 2021 Cumartesi 17:39
Giresunspor ilk galibiyeti aldı

 Giresunspor ilk galibiyeti aldı

   Süper Lig 8. hafta maçında Göztepe evinde Giresunspor'a 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 12. dakikasında Göztepe'de Obinna Nwobodo sarı kart gördü.27. dakikada Göztepe'de Dino Arslanagic sarı kart gördü.37. dakikada Giresunspor'da Serginho sarı kart gördü.43. dakikada Giresunspor'da Zeki Yavru sarı kart gördü.43. dakikada Giresunspor'da Mamadou Diarra sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

   Karşlılaşmanın ikinci yarısında 53. dakikada Giresunspor'da lexis Perez sarı kart gördü.60. dakikada Giresunspor'da Younousse Sankhare sarı kart gördü.61. dakikada Göztepe, David Tijanic ile 1-0 öne geçti.Ancak bu gol geçerlilik kazanmadı.71. dakikada Giresunspor penaştı atışından Fousseni Diabate golü ile skoru 1-0 yaptı.82. dakikada Giresunspor'da Magomed Suleymanov sarı kart gördü.87. dakikada Göztepe'de Lourency sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Giresunspor puanını 5 yaparken, Göztepe 5 puanda kaldı.Süper Lig 9. hafta maçında Giresunspor evinde Çaykur Rizespor ile oynarken, Göztepe deplasmanda Kasımpaşa A.Ş. ile karşı karşıya gelecek.

Göztepe:İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Makana Rudi Baku, Yalçın Kayan, David Tijanic, Cherif Ndiaye 

Teknik Direktör:Nestor El Maestro

Giresunspor:Okan Kocuk, Mamadou Diarra, Zeki Yavru, Aziz Behich, Alexis Perez, Hamidou Traore, Younousse Sankhare, Fousseni Diabate, Flavio, Magomed Suleymanov, Serginho 

Teknik Direktör:Hakan Keleş

Puan Tablosu;

Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 9. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 02.10.2021 17:57
Anahtar Kelimeler:
GöztepeGiresunspor
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