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Giresunspor ilk puanını aldı.

 Süper Lig 5. hafta maçında Giresunspor evinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

19 Eylül 2021 Pazar 15:25
Giresunspor ilk puanını aldı.

Giresunspor ilk puanını aldı.

   Süper Lig 5. hafta maçında Giresunspor evinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.Bugüne kadar oynadığı 4 maçtan da puansız ayrılan Giresunspor kötü gidiline son vermek için çıktığı karşılaşmadan 1 puan alarak çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.Daha çok orta sahada oynanan futbolda 42. dakikada Giresunspor'da Alexis Perez sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarsına İH Konyaspor'da  Konrad Michalak yerine Amar Rahmanovic oyuna dahil oldu.63. dakikada İH Konyaspor'da Ahmet Çalık sarı kart gördü.63. dakikada Giresunspor'da Souleymane Doukara oyundan çıktı yerine Umut Nayir oyuna dahil oldu.64. dakikada İH Konyaspor'da Serdar Gürler çıktı, Ahmed Hassan oyuna girdi.76. dakikada Giresunspor iki değişiklik birden yaptı.Magomed Suleymanov,Fousseni Diabate oyundan çıktı.Yerine Ibrahima Balde, Emre Taşdemir oyuna girdi.86. dakikada Giresunspor'da Hamidou Traore oyundan çıktı.Yerine Joey Pelupessy oyuna girdi.89. dakikada İH Konyaspor'da Endri Çekiçi yerini Paul-Jose Mpoku'y bıuraktı.90. dakikada Giresunspor'da Aziz Behich sarı kart gördü.90. dakikada İH Konyaspor'da Sokol Cikalleshi yerini Adil Demirbağ'a bıraktı.Karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı.

    Bu sonuçla Giresusporilk puanını alarak 1 puana ulaşırken, İH Konyaspor 5. haftayı da namağlup tamamlayarak 11 puana ulaştı.6. Hafta maçında Giresunspor 23.09.2021 Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynarken, İH Konyaspor 23.09.2021 Perşembe günü evinde Trabzonspor ile oynayacak.

Giresunspor.Onurcan Piri, Mamadou Diarra, Zeki Yavru, Aziz Behich, Alexis Perez, Hamidou Traore, Fousseni Diabate, Flavio, Magomed Suleymanov, Serginho, Souleymane Doukara

 Teknik Direktör:Hakan Keleş

İH Konyaspor:Ibrahim Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Nejc Skubic, Serdar Gürler, Soner Dikmen, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Konrad Michalak, Sokol Cikalleshi 

Teknik Direktör:İlhan Palut

Son Güncelleme: 19.09.2021 15:32
Anahtar Kelimeler:
Giresunsporİttifak Holding Konyaspor
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