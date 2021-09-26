Giresunspor, Kayserispor puanları paylaştı

Süper Lİg 7. hafta maçında Giresunspor evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 17. dakikasında Kayserispor, Joseph Attamah ile 1-0 öne geçti.21. dakikada Giresunspor, Fousseni Diabate ile skoru 1-1 yaptı.29. dakikada Giresunspor'da Souleymane Doukara oyundan çıkarken, yerine Ibrahima Balde girdi.31. dakikada Giresunspor'da Zeki Yavru sarı kart gördi.39. dakikada Giresunspor'da Aziz Behich sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hikmet Karaman yönetimibdeki Kayserispor'da Joseph Attamah ve Miguel Cardoso oyundan çıkarken, Manuel Fernandes ve Uğur Demirok oyunda girdi.75. dakikada Giresunspor'da Aziz Behich ve Magomed Suleymanov oyundan çıkarken, Emre Taşdemir ve Umut Nayir oyuna girdiler.75. dakikada Kayserispor'da Emrah Başsan ve Majid Hosseini oyundan çıktılar.Yerine Carlos Mane ve Yasir Subaşı oyuna girdiler.83. dakikada Kayserispor'da Mame Thiam sarı kart gördü.84. dakikada Giresunspor'da Hamidou Traore ve Zeki Yavru oyundan çıkarken, Younousse Sankhare ve Hayrullah Bilazer oyuna girdiler.85. dakikada Giresunspor'da Hayrullah Bilazer sarı kart gördü.90. dakikada Kayserispor'da Carlos Mane sarı kart gördü.Karşılaşamada başka gol olmadı ve Giresunspor ve Kayserispor 1-1 berabere kaldılar.

Bu sonuçla Giresunspor puanını 2 yaparken, Kayserispor 11 puan oldu.8. Hafta maçında 02.10.2021 Cumartesi günü. saat 20.00 'de Kayserispor, Trabzonspor ile evinde oynarken, 02.10.2021 Cumartesi Günü saat 16.00'da Giresunspor deplasmanda Göztepe ile oynayacak.

Giresunspor:Okan Kocuk, Mamadou Diarra, Zeki Yavru, Aziz Behich, Alexis Perez, Hamidou Traore, Fousseni Diabate, Flavio, Magomed Suleymanov, Serginho, Souleymane Doukara

Hakan Kelei

Kayserispor:Silviu Lung, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Lionel Carole, Onur Bulut, Joseph Attamah, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Bernard Mensah, Miguel Cardoso, Mame Thiam

Teknik Direktör:Hikmet Karaman