Giresunspor üç puanı tek golle aldı....Giresunspor 1 - DG Sivasspor 0

Spor Toto Süper Lig 29.hafta maçında Giresunspor evinde DG Sivasspor'u 1-0 yendi.Çotabak Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen ve Selahattin Altay hakem üçlüsü yönetti.karşılaşmanın 15.dakikasında Giresunspor’da sakatlanan Alexis Perez yerini brandley Kuwas’a bıraktı.18.dakikada Giresunspor Jorman Campuzano ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Giresunspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında DG Sivasspor’da Jordy Caicedo ve Murat Paluli oyundan çıktılar.Yerine Mustapha Yatabare ve Max Gradel oyuna girdiler.62.dakikada DG Sivasspor’da Isaac Cafe yerini Charilaos Charisis’e bıraktı.73.dakikada DG Sivasspor’da Clinton N’Jie yerini Hakan Arslan’a bıraktı.

74.dakikada Giresunspor’da Tarık Can Genç ve Rijad Bajic oyundan çıktılar.Yeirne Alper Uludağ ve Murat Cem Akpınar oyuna girdiler.75.dakikada Giresunspor’da Hayrullah Bilazer sarı kart gördü.

85.dakikada DG Sivasspor’da Max Gradel sarı kart gördü.Giresunspor’da ise Borja Sainz sarı kart gördü.85.dakikada Giresunspor’da Jorman Campuzano ve Borja Sainz oyundan çıktılar.Yerine Kadir Seven ve Doğan Can Davos oyuna girdiler.86.dakikada DG Sivasspor’da Fredrik Ulvestad yerini Ahmed Musa’ya bıraktı.87.dakikada DG Sivasspor’da hakan Arslan sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor evinde DG Sivasspor’u 1-0 yendi.Bu sonuçla Giresunspor puanını 27 yaparken, DG Sivasspor 31 puanda kaldı.

Süper Lig 30.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF