Giresunspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Antalyaspor bir üst turda

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçlarında Giresunspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Antalyaspor üst tura yükseldi.

Giresunspor 3 - Ankaraspor 2

Saat 13.00’te başlayan günün ilk maçında Giresunspor evinde Ankaraspor’u 3-2 yendi.Karşılaşmanın golleri, 18 ve 53. Dakikalarda Ankaraspor’da Engin Bektedir ve Bahattin Köse atarken.Giresunspor’un gollerini 60. Dakikada Vukan Savicevic, 70. Dakikada Borja Sainz Eguskiza ve 90. Dakikada Vukan Savicevic’ten geldi.

Ümraniyespor 4 - Efeler 09 Spor 0

Aynı saatte başlayan günün ikinci karşılaşmasında Ümraniyespor evinde Efeler 09 Spor’u 4-0 yenerek üst tura çıktı.Ümraniyespor’un gollerini 28. Dakikada penaltıdan Antonia Mrsic, 58. Dakikada Adel Bettaleb, 67. Dakikada Tahsin hacimustafaoğlu ve 74. Dakikada Valentin Gheorghe’den geldi.

Eyüpspor 2 - Düzcespor 1

Saat 14.00’de başlayan maçta Eyüpspor evinde Düzcespor’u 2-1 yenerek kupadan eledi.Karşılaşmada Eyüpspor’un gollerini 4. Dakikada Umut bulut ve 77. Dakikada Jesse Sekidika atarken, Düzespor’un tek golü 83. Dakikada Mehmet Özdıraz’dan geldi.

Antalyaspor 3 - Pendikspor 0

Saat 17.00 başlayan karşılaşmada Antalyaspor evinde Pendikspor’u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.karşılaşmada Antalyaspor’a turu getiren golleri, 9 ve 13. Dakikalarda Luiz Adriano ve 45. Dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.