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Giresunspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Antalyaspor bir üst turda

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçlarında Giresunspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Antalyaspor üst tura yükseldi.

09 Kasım 2022 Çarşamba 19:03
Giresunspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Antalyaspor bir üst turda

Giresunspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Antalyaspor bir üst turda

   Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçlarında Giresunspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Antalyaspor üst tura yükseldi.

Giresunspor 3 - Ankaraspor 2

   Saat 13.00’te başlayan günün ilk maçında Giresunspor evinde Ankaraspor’u 3-2 yendi.Karşılaşmanın golleri, 18 ve 53. Dakikalarda Ankaraspor’da Engin Bektedir ve Bahattin Köse atarken.Giresunspor’un gollerini  60. Dakikada Vukan Savicevic, 70. Dakikada Borja Sainz Eguskiza ve 90. Dakikada Vukan Savicevic’ten geldi.

  

Ümraniyespor 4 - Efeler 09 Spor 0

    Aynı saatte başlayan günün ikinci karşılaşmasında Ümraniyespor evinde Efeler 09 Spor’u 4-0 yenerek üst tura çıktı.Ümraniyespor’un gollerini 28. Dakikada penaltıdan Antonia Mrsic, 58. Dakikada Adel Bettaleb, 67. Dakikada Tahsin hacimustafaoğlu ve 74. Dakikada Valentin Gheorghe’den geldi.

Eyüpspor 2 - Düzcespor 1

   Saat 14.00’de başlayan maçta Eyüpspor evinde Düzcespor’u 2-1 yenerek kupadan eledi.Karşılaşmada Eyüpspor’un gollerini 4. Dakikada  Umut bulut ve 77. Dakikada Jesse Sekidika atarken, Düzespor’un tek golü 83. Dakikada Mehmet Özdıraz’dan geldi.

Antalyaspor 3 - Pendikspor 0

   Saat 17.00 başlayan karşılaşmada Antalyaspor evinde Pendikspor’u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.karşılaşmada Antalyaspor’a turu getiren golleri, 9 ve 13. Dakikalarda Luiz Adriano ve 45. Dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

   

Son Güncelleme: 09.11.2022 19:08
Anahtar Kelimeler:
GiresunsporÜmraniyesporEyüpsporAntalyaspor
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