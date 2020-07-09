Gol düellesu Beşiktaş'ın, Beşiktaş 3 - Kasımpaşa 2

Beşiktaş evinde oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa'yı 3-2 yendiBeşiktaş maçın hemen başında 7. dakikada Boyd ile öne geçti.Kasımpaşa bu gole 21. dakikada Koita cevap verdi.Koita 29. dakikada Kasımpaşa'yı 2-1 öne geçiren golü attı.İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğü ile kapandı.

İkinci yarı

Beşiktaş ikinci yarıya baskılı başladı.Bu baskısı sonucu 49. dakikada Boateng ile golü de buldu.Maçta skor 2-2 oldu.Bu golden sonra karşılıklı ataklarda her iki takımda neticeye gidemezken 90. dakikada sahneye Güven çıktı.90. dakikada Güven Beşiktaş'ın 3. cü golünü attı.Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2 galibiyeti ile sona erdi.

Beşiktaş bu sonuçla 53 puana yükseldi ve Galatasaray'ı geçerek 4. sıraya oturdu ve 3. sıradaki Sivasspor'un bir puan gerisine geldi.Konuk ekip Kasımpaşa 36 puanda kaldı. Paşa'nın sekiz maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve Fuat Çapa'nın öğrencileri 11. sırada kaldı.