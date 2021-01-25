Gol düellosunun galibi A.Alanyaspor

Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde MKE Ankaragücü'nü 4-3 yendi.Karşılaşmanın hemen başında 3. dakikada konuk ekip Ankaragücü Joseph Paintsil ile 1-0 öne geçti.Bu şok golün etkisini atmaya çalışan Aytemiz Alanyaspor 28. dakikada yine Joseph Paintsil golü 2-0 yenik duruma düştü.Aytemiz Alanyaspor 37. dakikada Salih Uçan,ile durumu 2-1 yaptı.İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 2-1 galibiyeti ile son buldu.

Adeta gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada ikinci yarı da karşılıklı goller üst üste geldi. 54. dakikada Anastasios

Aytemiz Alanyaspor'u 2.golünü atarak maçta durumu 2-2 yaptı.62. dakikada Khouma Babacar durumu Aytemiz Alanyaspor lehine 3-2 yaptı.65. dakikada Fatih Aksoy'dan (k.k.) attığı golle karşılaşmada durumu 3-3 yaptı.Karşılaşmada son sözü 79. dakikada Jacques Moubandje söyledi ve Aytemiz Alanyaspor 4-3 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve gol düellosunun galibi Aytemiz Alanyaspor oldu.

Aytemiz Alanyaspor bu sonuçla puanını 34'e çıkarıp 5. sıraya yerleşirken, MKE Ankaragücü ise 18 puanla 19. sırada kaldı.