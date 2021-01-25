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Gol düellosunun galibi A.Alanyaspor

Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde MKE Ankaragücü'nü 4-3 yendi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 21:07
Gol düellosunun galibi A.Alanyaspor

Gol düellosunun galibi A.Alanyaspor

    Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde MKE Ankaragücü'nü 4-3 yendi.Karşılaşmanın hemen başında 3. dakikada konuk ekip Ankaragücü Joseph Paintsil ile 1-0 öne geçti.Bu şok golün etkisini atmaya çalışan Aytemiz Alanyaspor 28. dakikada yine Joseph Paintsil golü 2-0 yenik duruma düştü.Aytemiz Alanyaspor 37. dakikada Salih Uçan,ile durumu 2-1 yaptı.İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 2-1 galibiyeti ile son buldu.

   Adeta gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada ikinci yarı da karşılıklı goller üst üste geldi. 54. dakikada Anastasios

Aytemiz Alanyaspor'u 2.golünü atarak maçta durumu 2-2 yaptı.62. dakikada Khouma Babacar durumu Aytemiz Alanyaspor lehine 3-2 yaptı.65. dakikada Fatih Aksoy'dan (k.k.) attığı golle karşılaşmada durumu 3-3 yaptı.Karşılaşmada son sözü 79. dakikada Jacques Moubandje söyledi ve Aytemiz Alanyaspor 4-3 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve gol düellosunun galibi Aytemiz Alanyaspor oldu.

   Aytemiz Alanyaspor bu sonuçla puanını 34'e çıkarıp 5. sıraya yerleşirken, MKE Ankaragücü ise 18 puanla 19. sırada kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporMKE Ankaragücü
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