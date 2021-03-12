Gol düellosunun galibi Beşiktaş
Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. dakikada Deniz Türüç karşılaşmada durumu 1-1 yaptı.68. dakikada Beşiktaş, Welinton, ile karşılaşmda 2-1 öne geçti.76. dakikada Medipol Başakşehir, Demba Ba ile tekrar beraberliği yakaladı.84. dakikada Josef de Souza,karşılaşmada Beşiltaş'ı 3-2 öne geçiren golü attı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 3-2 Beşiktaş'ın galibiyeti ile sonuçlandı.
Bu galibiyetin ardından puanını 63'e yükselten konuk ekip Beşiktaş liderliğini sürdürürken, ev sahibi Medipol Başakşehir ise 29 puanla kendisine 16. sırada yer buldu.