Gol düellosunun galibi Beşiktaş

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir evinde Beşiktaş'a 3-2 yenildi.Kara Kartal'a 3 puanı getiren goller; Larin, Welinton ve Josef'ten geldi. Ev sahibinin sayılarını ise Deniz Türüç ile Demba Ba kaydetti. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 5'er puan fark atan Beşiktaş, Başakşehir engelini zor da olsa aştı, şampiyonluk yarışında çok büyük bir avantaj yakaladı.Karşılaşmanın 7. dakikada Beşiktaş Aboubakar ile gole yaklaştı.42. dakikada Beşiktaş, Larin ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 gelibiyeti ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. dakikada Deniz Türüç karşılaşmada durumu 1-1 yaptı.68. dakikada Beşiktaş, Welinton, ile karşılaşmda 2-1 öne geçti.76. dakikada Medipol Başakşehir, Demba Ba ile tekrar beraberliği yakaladı.84. dakikada Josef de Souza,karşılaşmada Beşiltaş'ı 3-2 öne geçiren golü attı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 3-2 Beşiktaş'ın galibiyeti ile sonuçlandı.

Bu galibiyetin ardından puanını 63'e yükselten konuk ekip Beşiktaş liderliğini sürdürürken, ev sahibi Medipol Başakşehir ise 29 puanla kendisine 16. sırada yer buldu.