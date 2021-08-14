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Gol düellosunun galibi F.Karagümrük

Süper Lig ilk haftasında Fatih Karagümrük evinde Gaziantep FK'nü 3-2 yendi.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:57
Gol düellosunun galibi F.Karagümrük

Gol düellosunun galibi F.Karagümrük

   Süper Lig ilk haftasında Fatih Karagümrük evinde Gaziantep FK'nü 3-2 yendi.Karşılaşmada 10. dakikada Fatih Karagümrük, Papy Djilobodji ile 1-0 öne geçri.17. dakikada Gaziantep FK, Angelo Sagal ile durumu 1-1 yaptı.19. dakikada Fatih Karagümrük, Aleksandar Pesic ile skoru 2-1 yaptı.45. dakikada Gazinatep FK'den Angelo Sagal ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.İlk yarı fatih karagümrük'ün 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçti.90. dakikada Fatih Karagümrük, Ahmed Musa ile skoru 3-1 yaptı.90+4. dakikada Gaziantep FK, Papy Djilobodji durumu 3-2 yaptı.Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-2 kazanarak sezona 3 puanla başladı.

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Efe, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ulaş, Ertuğrul, Hamza, Olkowski, Jefferson Junior, Furkan, Recep Niyaz, Sagal, Dicko

Son Güncelleme: 14.08.2021 22:42
Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükGaziantep FK
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