Gol düellosunun galibi F.Karagümrük
Süper Lig ilk haftasında Fatih Karagümrük evinde Gaziantep FK'nü 3-2 yendi.Karşılaşmada 10. dakikada Fatih Karagümrük, Papy Djilobodji ile 1-0 öne geçri.17. dakikada Gaziantep FK, Angelo Sagal ile durumu 1-1 yaptı.19. dakikada Fatih Karagümrük, Aleksandar Pesic ile skoru 2-1 yaptı.45. dakikada Gazinatep FK'den Angelo Sagal ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.İlk yarı fatih karagümrük'ün 2-1 galibiyeti ile sona erdi.
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Efe, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ulaş, Ertuğrul, Hamza, Olkowski, Jefferson Junior, Furkan, Recep Niyaz, Sagal, Dicko