Gol düellosunun galibi F.Karagümrük…Kayserispor 2 - F.Karagümrük 4

Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında Fatih Karagümrük deplasmanda Kayserspor'u 4-2 yendi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Suat Arslanboğa, Samet Çavuş ve Ali Tuna hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 1.dakikasında F.Karagümrük, levent Mercan ile 1-0 öne geçti.12. dakikada F.Karagümrük Mbaye Diagne ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı F.Karagümrük’ün 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kayserispor’da Mustafa Pektemek, Ali Karimi ve Majid Hosseini oyundan çıktılar.Yerine Gustavo Campanharo, Gökhan Sazdağı ve Emrah Başsan oyuna girdiler.57. dakikada F.Karagümrük, Otabek Shukurov ile skoru 3-0 yaptı.

62. Dakikada F.Karagümrük’te Otabek Shukurov sarı kart gördü.57. dakikada Kayserispor, Bernard Mensah ile skoru 3-1 yaptı.63. dakikada F.Karagümrük, Mbaye Diagne 4-1 öne geçti.

66.dakikada F.Karagümrük’te Otabek Shukurov ve Fabio Borini oyundan çıktılar.Yerine Burak kapacak ve Lawrence oyuna girdiler.69. dakikada Kayserispor’da Mario Gavranovic oyundan çıktı.Yerine İlhan Parlak oyuna girdi.73. dakikada Kaysersipor, İlhan Parlak ile skoru 4-2 yaptı.

73. Dakikada F.Karagümrük’te Jean Kouassi ve Mbaye Diagne oyundan çıktı.Yerine Colin Kazım Richards ve Samed Onur oyuna girdi.76. dakikada Kayserispor’da Olivier Kemen oyundan çıktı.Yerine Ramazan Civelek oyuna girdi.89. dakikada F.Karagümrük’te Burak Kapacak sakatlanarak oyundan çıktı.Yerine Salih Dursun oyuna girdi.90+4. dakikada Kayserispor'da Bernard Mensah sarı kart gördü.90+5. dakikada F.Karagümrük'te Batuhan Şen sarı kart gördü.90+6. dakikada F.Karagümrük'te Colin Kazım Richards sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor evinde Fatih karagümrük’e 4-2 yenildi.

Kayserispor: Bilal Bayazit, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Lionel Carole, Onur Bulut, Ali Karimi, Olivier Kemen, Bernard Mensah, Miguel Cardoso, Mustafa Pektemek, Mario Gavranovic

Teknik Direktör:Çağdaş Atan

Fatih Karagümrük:Batuhan Şen, Davide Biraschi, Ibrahim Dresevic, Rayyan Baniya,Matteo Ricci, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Mbaye Diagne, Fabio Borini, Otabek Shukurov, Jean Kouassi

Teknik Direktör:Andre Pirlo

Süper Lig 17. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 17. Hafta Puan Durumu;

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