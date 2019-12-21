Gol düellosunun galibi Gaziantep

Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa'yı yendi.Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Gaziantep FK’yı konuk eden Kasımpaşa, ilk yarısını 4-1 geride kapattığı maçın ikinci yarısındaki çabasına rağmen sahadan 4-3’lük mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamadı.

Mücadelenin henüz 5. dakikasında Kayode’nin golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip Gaziantep FK, 10. dakikada Veysel Sarı’nın golüne engel olamayınca durum 1-1’e geldi.

Oyunun kontrolünü ele alan konuk ekip Gaziantep, 21’de Kenan Özer, 33’te Papy Djilobodji’nin golleriyle skoru 3-1’e getirirken 44’te Kayode’nin penaltıdan attığı golle ilk yarı 4-1 Gaziantep’in üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda farkı azaltmak için baskı kuran Kasımpaşa, 57’de Ricardo Quaresma’nın golüyle umutlanırken 74. dakikada kazanılan penaltıda Portekizli futbolcu topun başına geçti. Quaresma’nın penaltısını kurtaran kaleci Günay Güvenç’in çizgi ihlali sonrası penaltı atışı tekrarlandı ancak Quaresma bir kez daha topu ağlara yollamayı başaramadı.

Dakikalar 80’i gösterirken Mame Thiam’ın golüyle skoru 4-3’e getiren Kasımpaşa, kalan dakikalarda beraberlik golünü atamayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 15 puanda kalırken Gaziantep FK 23 puana ulaştı.

(Skor)