Gol düellosunun galibi Göztepe
Süper Lig’de 39. hafta Antalyaspor evinde ağırladığı Göztepe'ye 3-2 yenildi.Karşılaşmada 5. dakikada Antalyaspor, Fredy’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.31. dakikada Göztepe, Anderson Esiti skora dengeyi getirdi.İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.
Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 43 puanda kalırken, kazanamama serisi 5 maça yükseldi. Göztepe 51 puana ulaşırken 3 maç galip geldi
Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Konyaspor’u konuk edecek.