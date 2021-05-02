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Gol düellosunun galibi Göztepe

 Süper Lig’de 39. hafta Antalyaspor evinde ağırladığı Göztepe'ye 3-2 yenildi.

02 Mayıs 2021 Pazar 18:24
Gol düellosunun galibi Göztepe

Gol düellosunun galibi Göztepe

   Süper Lig’de 39. hafta Antalyaspor evinde ağırladığı Göztepe'ye 3-2 yenildi.Karşılaşmada 5. dakikada Antalyaspor, Fredy’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.31. dakikada Göztepe, Anderson Esiti skora dengeyi getirdi.İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.

   Karşılaşmada ikinci yarıda 66. dakikada Göztepe,Adis Jahovic ile durumu 2-1 yaptı.67. dakikada Antalya,  Lukas Podolski skoru 2-2 yaptı.84. dakikada Göztepe, Atınç Nukan ile skoru 3-2 yaptı.Karşılaşamyı Göztepe 3-2 kazandı.

    Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 43 puanda kalırken, kazanamama serisi 5 maça yükseldi. Göztepe 51 puana ulaşırken 3 maç galip geldi

   Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Konyaspor’u konuk edecek.

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporGöztepe
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