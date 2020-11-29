Gol düellosunun galibi yok I BBErzurumspor 2-Antalyaspor 2

Gol düellosununu galibi yok I BBErzurumspor 2-Antalyaspor 2

BB Erzurumspor evinde Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı.Süper Lig'in 10. haftasında oynanan BB Erzurumspor-Antalyaspor maçı gol düzellosuna sahne oldu. Son dakikalarda gelen golle 2-2 biten maç sonrasında; Erzurumspor'un galibiyet hasreti 6, Antalyaspor'un ise 7 maça çıktı ve iki ekip de sahadan yara alarak ayrıldı.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Kaan Kanak’ın golüyle 1-0 öne geçen BB Erzurumspor ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk takım Antalyaspor 60’da Veysel Sarı, 65’te Gökdeniz Bayrakdar’ın attığı gollerle bir anda 2-1’lik üstünlüğü sağladı.

Ancak 85. dakikada Ricardo Gomes’in attığı gole Erzurumspor’un sahasında 1 puanı kurtarmasına yetti. Öte yandan Antalyasporlu Naldo 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 7 maça çıkan Antalyaspor 10 puana, 6 maçtır kazanamayan Erzurumspor ise 9 puana ulaşmış oldu.