Gol düellosunun galibi yok....Alanyaspor 3 - Beşiktaş 3

Spor Toto Süper Lig 2. Hafta maçında Alanyaspor evinde Beşiktaş’a 3-3 berabere kaldı.Karşılaşma hızlı başladı.1. dakika dolmadan Beşiktaş’ta Kevin N’Koudou sarı kart gördü.3. dakikada kornerden gelen ortayı iyi değerlendiren Kevin N’Koudou Beşiktaş’ı 1-0 öne geçiren golü attı.15. dakikada Beşiktaş’ta Emrecan Uzunhan sarı kart gördü.19. dakikada Beşiktaş’ta Wout Weghorst sarı kart gördü.20. dakikada Beşiktaş Salih Uçan’nın golü ile skoru 2-0 yaptı.

26. Dakikada Alanyaspor’da Leroy Fer sarı kart gördü.31. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı.Rachid Ghezzal penaltıdan Beşiktaşı 3-0 öne geçiren golü attı.37. dakikada Beşiktaş’ta Emrecan Uzunhan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.41. dakikada Alanyaspor’da Fatih Aksoy sarı kart gördü.45. dakikada Alanyaspor Efkan Bekiroğlu’nun frikik golü ile skoru 3-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 10 kişi kalan Beşiktaş oyuncu değişiklikleri ile başladı.Beşiktaş’ın gollerini atan Rachid Ghezzal, Salih Uçan ve Kevin N’Koudou oyundan çıktılar.Yerine Necip Uysal, Tyler Boyd ve Frencisco Montero oyuna girdiler.

59. Dakikada Alanyaspor dört oyuncu değişikliği birden yaptı.Qussama Traghalline, Leroy Fer, Tayfur Bingöl ve Fatih Aksoy oyundan çıktılar.Yerine Yusuf Özdemir, Idrissa Doumbia, Oğuz Aydın ve Amaud Lubamba oyuna girdiler.64. dakikada Alanyaspor’da Daniel Candelas sarı kart gördü.78. dakikada Alanyaspor’da Wilson Eduardo yerini Erencan Yardımcı’ya bıraktı.

81. dakikada Alanyaspor, Romain Saiss’in kendi kalesine attığı golle skoru 3-2 yaptı.82. dakikada Beşiktaş’ta Berkay Vardar oyundan çıkarken yerine Kenan Karaman oyuna girdi.89. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı.90+2. dakikada Alanyaspor, , Daniel Candelas'ın penaltı golüyle skoru 3-3 yaptı.90+5. dakikada Beşiktaş'ta Gedson Fernandes yerine Kartal Yılmaz oyuna girdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor evinde Beşiktaş iile 3-3 berabere kalarak puanları paylaştılar.

Alanyaspor:Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Jure Balkovec, Tayfur Bingöl, Leroy Fer, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Qussama Traghalline, Wilson Eduardo, Daniel Candelas,

Beşiktaş:Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Emrecan Uzunhan, Arthur Masuaku, Romain Says, Kevin N’Koudou, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Berkay Vardar, Gedson Fernandes, Wout Weghorst

Spor Toto Süper Lig 2. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

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