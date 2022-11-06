Gol düellosunun galibi yok....Trabzonspor 2 - Konyaspor 2

Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında Trabzonspor evinde Konyaspor’la 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti.Karşılaşmanın 14. Dakikasında Konyaspor’da Adil Demirbağ sarı kart gördü.14. dakikada Trabzonspor penaltıdan Anastasios Bakasetas ile 1-0 öne geçti.26. dakikada Konyaspor’da Konrad Michalak sarı kart gördü.

27. dakikada Trabzonspor Trezeguet’in penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.35. dakikada Konyaspor’da Bruno Paz ve Ahmet Oğuz oyundan çıktılar.Yerine Cebrail Karayel ve Uche Ikpeazu oyuna girdiler.45+8. Dakikada Konyaspor, Mame Biram Diouf ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Trabzonspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına Trabzonspor Abdülkadir Ömür yerine Yusuf Erdoğan değişikliği ile başladı.54. dakikada Konyaspor, Mame Biram Diouf ile skoru 2-2 yaptı.60. dakikada Trabzonspor’da Maxi Gomez, Hüseyin Türkmen ve Stefano Denswil oyundan çıktılar.Yerine Umut Bozok, Stryger Larsen ve Jorge Djaniny oyuna girdi. 70. dakikada Konyaspor’da Cebrail Karayel sarı kart gördü.

79. dakikada Konyaspor’da Uche Ikpeazu sarı kart gördü.80. dakikada Trabzonspor’da Marek Hamsik yerini Enis Bardhi’ye bırakırken, Konyaspor’da da Konrad Michalak yerini Oğulcan Ülgün’e bıraktı.82. Dakikada Konyaspor’da Uche Ikpeazu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.84. dakikada Konyaspor’da Zymer Bytyqi oyundan çıktı.Yerine Uğucan Yazğılı oyuna girdi.88. dakikada Konyaspor'da Uğurcan Yazğılı sarı kart gördü.90+3. dakikada Trabzonspor'da Umut Bozok sarı kart gördü.90+10. dakikada Trabzonspor'da Trezeguet sarı kart görerek cezalı durumu düştü.90+11. dakikada Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.Bu sonuçla Trabzonspor puanını 22 yaparken, Konyaspor 21 puan oldu.

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Jean-Philippe Gbamin, Trezeguet, Maxi Gomez

Teknik Direktör:Abdullah Avcı

Konyaspor: Ibrahim Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Francisco Calvo, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Amir Hadziahmetovic, Konrad Michalak, Bruno Paz, Zymer Bytyqi, Mame Biram Diouf

Teknik Direktör:İlhan Palut

Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF