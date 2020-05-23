Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Gol kralı Mirko Maric için BJK ve Fenerbançe yarışıyor

Hırvat liginin en çok gol atan oyurcularından Mirko Mariç için Türkiye'den iki büyük takım, kesenin ağzını açtığı iddia ediliyor. Hırvat spor basını iddiaya geniş yer verdi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:37
Gol kralı Mirko Maric için BJK ve Fenerbançe yarışıyor

Gol kralı Mirko Maric için BJK ve Fenerbançe yarışıyor


Hırvatistan gol krallığına doğru hızla ilerleyen Mirko Mariç için Türkiye'den iki ezeli rakip yarışıyor. 

Koronavirüs nedeniyle ertelenen maçların başlangıç tarihi tartışmaları devam ederken, Süper Lig'ten iki takım Hırvatistan Lig'inin en çok gol atan oyuncusu için yarışıyor. 
Hırvatistan Ligi'nde takımı NK Ojisek 5. sırada olmasına rağmen rakipsiz bir şekilde gol krallığına yürüyen Mirko Maric için iki büyük kulübümüz transfer yarışına girdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş 25 yaşındaki forvet için girişimlerini sürdürürken oyuncunun Almanya ve İtalya'dan da talipleri bulunuyor.

Koronavirüs sebebiyle lige veren aranın uzamasıyla bir yandan da yeni sezon çalışmalarını başlatan takımlarda transfer çalışmaları da başlamış durumda. Yeni sezon planlamaları doğrultusunda yaşanan maddi sorunlar nedeniyle sözleşmesi elinde olan futbolculara yönelen İstanbul'un devleri bonservis harcayacakları oyuncuları da titizlikle seçmeye gayret ediyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe ve Beşiktaş Hırvatistan Ligi'ne bu sezon damga vuran forvet oyuncusu Mirko Maric için kıyasıya bir yarışa girmiş durumda. İki kulüp her ne kadar bu yarıştan dolayı oyuncu ve kulübün taleplerinin artmasına izin vermemek için tedbirli davransalar da hem Sarı-Lacivertliler hem de Siyah-Beyazlılar oyuncuyu kadrolarına katabilmek için büyük çaba gösteriyor. Parabet'e göre Mariç'in transferi için Hırvat liginde iki önemli takımın daha adı geçiyor.

EĞER VEDAT SATILIRSA...

Bu sezon takımı ligde 5. sırada olsa da attığı 17 golle gol krallığında rakipsiz olarak zirveye oturan Mirko Maric çok yönlü bir forvet olmasının yanı sıra gelecekte daha da gelişerek önemli bir transfer yapma potansiyeline sahip. Takımının attığı 38 golün neredeyse yarısının altına imzasını koyan Mirko Maric ile Almanya ve İtalya'dan da bazı kulüpler de yakından ilgileniyor. Bu transferde Fenerbahçe ve Beşiktaş erken davranarak bu işi bitirmek isteseler de NK Osijek kulübü Maric'ten çok ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyor.Mirko Mariç'in attığı goller ve şutları rulet sitelerinin de takibinde

Yaz transfer döneminde adını sık sık duyacağımız Maric için Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında şu anda öne çıkabilen bir temsilcimiz olmasa da Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in satılması halinde bu transferi kesin olarak noktalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Başkan Çebi'nin testi pozitif çıktı
Beşiktaş'ta Başkan Çebi'nin testi pozitif çıktı
Beşiktaş Belediyesi esnafına sahip çıktı
Beşiktaş Belediyesi esnafına sahip çıktı
Beşiktaş yönetimi, acil olarak koronavirüs testi için hastaneye başvurdu
Beşiktaş yönetimi, acil olarak koronavirüs testi için hastaneye başvurdu
Galatasaray’da Ömer Bayram ameliyat oldu
Galatasaray’da Ömer Bayram ameliyat oldu
Seyircisiz derbide gol sesi de çıkmadı.Galatasaray 0 - Beşiktaş 0
Seyircisiz derbide gol sesi de çıkmadı.Galatasaray 0 - Beşiktaş 0
Derbi öncesi İBB'den koronavirüs önlemi
Derbi öncesi İBB'den koronavirüs önlemi
Galatasaray'dan İBB''den coronovirüs önlem talebi
Galatasaray'dan İBB''den coronovirüs önlem talebi
İBB, İETT ve Özel Halk Otobüslerini dezenfekte ediyor
İBB, İETT ve Özel Halk Otobüslerini dezenfekte ediyor
Son Güncelleme: 23.05.2020 21:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB'nin turnuvasına 21 ülkeden 160 sattarççı katıldı
İBB'nin turnuvasına 21 ülkeden 160 sattarççı katıldı
Haak | Kendinizi yaptığınız işe adayın
Haak | Kendinizi yaptığınız işe adayın
5 Bin 548 Sporcu “19 Mayıs Ruhu” için hamle yapacak
5 Bin 548 Sporcu “19 Mayıs Ruhu” için hamle yapacak
Beşiktaş'ta Başkan Çebi'nin testi pozitif çıktı
Beşiktaş'ta Başkan Çebi'nin testi pozitif çıktı
Futbol hasreti son buluyor
Futbol hasreti son buluyor
Sarıyer Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
Sarıyer Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
Süper Lig ne zaman başlıyor
Süper Lig ne zaman başlıyor
İBB, vatandaşları evde koşturmaya kararlı | Evde koşu yarışmaları başlıyor
İBB, vatandaşları evde koşturmaya kararlı | Evde koşu yarışmaları başlıyor
Borusan Otomotiv uluslararası e-spor yarışmalarına sponsor oldu
Borusan Otomotiv uluslararası e-spor yarışmalarına sponsor oldu
Süper Lig ne zaman başlıyor,Tarih belli oldu
Süper Lig ne zaman başlıyor,Tarih belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim