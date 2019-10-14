Gözler Milli takımda, Rakip Fransa

A Milli Takımımız bu akşam deplasmanda Fransa ile karşılaşıyor.2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında bugün deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Saint-Denis şehrinde bulunan Stade de France'da oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Karşılaşmada Felix Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Marco Fritz ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.



H Grubu'nda günün diğer maçlarında ise Moldova Arnavutluk'u, İzlanda da Andorra'yı ağırlayacak. Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.

A Milli Takımımız, Fransa ile oynayacağı EURO 2020 eleme grubu maçıyla 576. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 96 yıllık tarihinde 304'ü resmi, 271'i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 760 gol atarken kalesinde de 822 gol gördü. Millilerimiz bugüne kadar 88 farklı ülke millî takımıyla mücadele etti. Milliler, 575 karşılaşmanın 494'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



A Millilerimiz, bugüne kadar Fransa ile yedi kez karşılaştı. Fransa karşısında tek galibiyetimizi 8 Haziran'da oynadığımız EURO 2020 eleme maçını 2-0 kazanarak alırken, bu ülke takımı ile oynadığımız ilk maçta golsüz berabere kaldık. Diğer 5 maçı Fransa kazandı. Yedi maçta rakip ağlara toplam 5 gol atarken, kalemizde 15 gol gördük.

(Türkiye Futbol Federsayonu)