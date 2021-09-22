Göztepe 0 - Hatayspor 2

Süper Lig 6. Hafta maçında Göztepe evinde Hatayspor’a 2-0 yenildi.Karşılaşmada 26. Dakikada Hatayspor ilk oyuncu değişikliğine gitti.Isaac Sackey oyundan çıkarken yerine Mehti Boudjemaa oyuna girdi.29. dakikada Hatayspor’da Sam Adekugbe sarı kart gördü. 34. dakikada Göztepe’de Dino Arslanagic sarı kart gördü.35. dakikada Hatayspor, Mame Biram Diouf ile 1-0 öne geçti.47. dakikada Hatayspor’da Burak Öksüz sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısını Hatayspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. Dakikada Göztepe’de Berkan Emir, Hatayspor’da Mame Biram Diouf sarı kart gördü.63. dakikada Göztepe’de Yalçın Kayan yerini Beykan Şimşek’e bıraktı.78. dakikada Hatayspor, Mame Biram Diouf ile skoru 2-0 yaptı.80. dakikada Hatayspor’daAdama Traore, Ayoub El Kaabi oyundan çıktı.Yerine Emre Çolak ve Mohammed Kamara oyuna girdi.80. dakikada Göztepe'de Soner Aydoğdu ve Lourency oyundan çıkarker Adis Jahovic ve David Tijanic oyuna girdiler.85. dakikada Hatayspor'da Kamil Ahmet Çörekçi ve Saba Lobzhanidze oyundan çıkarken, Burak Çamoğlu ve Dylan Saint-Louis oyuna girdiler.89. dakikada Göztepe'de Cherif Ndiaye yerini Brown Ideye buraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor deplasmanda 2-0 kazandı.

Kadrolar;

Göztepe:İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Dino Arslanagic, Wilker Angel, Berkan Emir, Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Cherif Ndiaye ,Lourency

Teknik Direktör:Nestor El Maestro

Hatayspor:

Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kuruçuk, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Isaac Sackey, Ruben Ribeiro, Saba Lobzhanidze, Adama Traore, Ayoub El Kaabi, Mame Biram Diouf

Teknik Direktör:Ömer Erdoğan

Bu sonuçla Göztepe 5 puanda kalırken, Hatayspor puanını 13 yaptı.

Göztepe ve Hatayspor’un 7. Hafta maç programı;

26.09.2021 Pazar Günü saat:19.00:Galatasaray-Göztepe

26.09.2021 Pazar Günü saat:16.00:Hatayspor-Fenerbahçe