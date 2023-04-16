Göztepe 1 - Eyüpspor 0
Spor Toto 1.Lig maçında Göztepe evinde Eyüpspor’u 1-0 yendi.Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Arda Kardeşler, Mehmet Şahan Yılmaz ve mehmet Şengül hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 20.dakikasında Göztepe Marko Kvasina ile 1-0 öne geçti.36.dakikada Göztepe’de Dino Arslangüç sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Göztepe’nin üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Eyüpspor’da Melih Kabasakal ve Halil Akpınar yerini Olivier Thil ve Pa Dibba’ya bıraktı.50.dakikada Göztepe’de Marko Mihojevic sarı kart gördü.56.dakikada Eyüpspor’da Yonathan del Valle yerini Mustafa Pektemek’e bıraktı.59.dakikada Göztepe’de Romal Palmer yerini Michee Ngalina’ya bıraktı.
62.dakikada Eyüpspor’da Cenk Ahmet dalkılıç yerini Murat Uçar’a bıraktı.70.dakikada Göztepe’de Tarık Çamdal yerini Uğur Kaan Yıldız’a bıraktı.74.dakikada Eyüpspor’da Murat Uçar sarı kart gördü.83.dakikada Eyüpspor’da Taşkın İlter yerini Alpaslan Öztürk’e bıraktı.89.dakikada Göztepe’de Yalçın Kayan ve İsmail Köybaşı oyundan çıktılar.Yerine Tuğbey akgün ve Yunus Emre Gedik oyuna girdiler.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe evinde Eyüpspor’u 1-0 yendi.Bu sonuçla Göztepe puanını 53 yaparken, Eyüpspor 57 puanda kaldı.