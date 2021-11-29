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Göztepe 1 -Fenerbahçe 1

Süper Lig 14. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

29 Kasım 2021 Pazartesi 21:29
Göztepe 1 -Fenerbahçe 1

Göztepe 1 -Fenerbahçe 1

   Süper Lig 14. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 40. dakikada Fenerbahçe'de Mesut Özil, savunmaya pas atmak istedi ancak araya giren Adis Jahovic, Berke ile karşı karşıya kaldı  ve Göztepe 1-0 öne geçti.Fenerbahçe'de sarı kart gören Zajc, Çaykur Rize maçında cezalı duruma düştü.Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada  Göztepe hücumunda Halil'in şutu yan direkten döndü.47.dakikadaFenerbahçe, İrfan Can'ın ortasında ceza sahasında topa kafa vuran Serdar Dursun  skor 1-1 oldu.Fenerbahçe'de Novak, Soner'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.76. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta Göztepe, Berkan'ın sol ayağının üstüyle sert şutu yandan auta gitti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

   Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 24 yaparak 4. sırada yer alırken, Göztepe 11 puanla 18. sırada yer aldı.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Atakan, Berkan,  Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Adis Jahovic 

Fenerbahçe: Berke, Min-Jae, Serdar, Novak, Ferdi, Crespo, Zajc, Meyer, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun

Süper Lig 14. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 14. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 15. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGöztepe
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