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Göztepe 1 - Trabzonspor 1

 Süper Lig 38.hafta maçında Göztepe evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 17:56
Göztepe 1 - Trabzonspor 1

Göztepe 1 - Trabzonspor 1

   Süper Lig 38.hafta maçında Göztepe evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada 45. dakikada Göztepe, Adis Jahovic ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Göztepe'nin 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 67. dakikada Trabzonspor, Berat Özdemir'in kırmızı kart görmesi sebebiyle sahada on kişi kaldı.On kişi kalan Trabzonspor beraberlik golü için ileride oyunu kurdu.88. dakikada Trabzonspor, Caleb Ekuban ile aradığı golü buldu ve skoru 1-1 yaptı.90. dakikada Göztepe, Obinna Nwobodo'nun kırmızı kart görmesi ile karşılaşmayı on kişi tamaladı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere bitti.

   Bu sonuçla Göztepe puanını 48 yaparken, Trabzonspor'un puanı 64 oldu.39. hafta maçında Göztepe deplasmanda Antalyaspor ile oynarken, Trabzonspor haftayı BAY geçecek.
 

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Kerim, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Anahtar Kelimeler:
GöztepeTrabzonspor
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