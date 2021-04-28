Göztepe 1 - Trabzonspor 1
Süper Lig 38.hafta maçında Göztepe evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada 45. dakikada Göztepe, Adis Jahovic ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Göztepe'nin 1-0 galibiyeti ile sona erdi.
Bu sonuçla Göztepe puanını 48 yaparken, Trabzonspor'un puanı 64 oldu.39. hafta maçında Göztepe deplasmanda Antalyaspor ile oynarken, Trabzonspor haftayı BAY geçecek.
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Kerim, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny