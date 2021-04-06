Göztepe 2- Ç.Rizespor 0
Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Göztepe, Halil Akbunar'ın attığı golle 1-0 öne geçti.77. dakikada Göztepe, Cherif Ndiaye'nin attığı golle skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada 90. dakikada Rizespor'da kaleci Gökhan Akkan kırmızı kart gördü. Rizespor'un oyuncu değişikliği hakkının dolması nedeniyle kaleye stoper Meriah geçti.Kalan dakikalardan başka gol olmayınca Göztepe, Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Göztepe puanını 43 yaparken, Çaykur Rizespor 35 puanda kaldı.34. hafta maçında Göztepe, Hatayspor deplasmanına giderken, Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.