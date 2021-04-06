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Göztepe 2- Ç.Rizespor 0

 Süper Lig ’in 33. hafta mücadelesinde Göztepe,evinde Rizespor’u 2-0 yendi.

06 Nisan 2021 Salı 17:59
Göztepe 2- Ç.Rizespor 0

Göztepe 2- Ç.Rizespor 0

   Süper Lig ’in 33. hafta mücadelesinde Göztepe,evinde Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda gol yollarında başarılı olamadılar.İlk yarı golsüz sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Göztepe, Halil Akbunar'ın attığı golle 1-0 öne geçti.77. dakikada Göztepe, Cherif Ndiaye'nin attığı golle skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada 90. dakikada Rizespor'da kaleci Gökhan Akkan kırmızı kart gördü. Rizespor'un oyuncu değişikliği hakkının dolması nedeniyle kaleye stoper Meriah geçti.Kalan dakikalardan başka gol olmayınca Göztepe, Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

   Bu sonuçla Göztepe puanını 43 yaparken, Çaykur Rizespor 35 puanda kaldı.34. hafta maçında Göztepe, Hatayspor deplasmanına giderken, Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. 

Anahtar Kelimeler:
GöztepeÇaykur Rizespor
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