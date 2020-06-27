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Göztepe 3 - A.Alanyaspor 3

 Göztepe evinde gol düellosu şeklinde geçen kaşılaşmada Alanyaspor ile 3-3 brabere kaldı.

27 Haziran 2020 Cumartesi 22:54
Göztepe 3 - A.Alanyaspor 3

Göztepe 3 - A.Alanyaspor 3

   Göztepe evinde gol düellosu şeklinde geçen kaşılaşmada Alanyaspor ile 3-3 brabere kaldı.Süper Lig’in 29. haftasında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Ligde Avrupa kupalarına katılma mücadelesini yakından ilgilendiren maç nefes keserken takımlar sahadan 3-3’lük skorla ayrıldı.

  Maç boyunca üç kez öne geçen Alanyaspor’u yakalamayı başaran Göztepe, nefes kesen maçta beraberliği 90’da kurtardı. Konuk ekibin gollerini 4’te Efecan Karaca ile 45+3 ve 64’te Papiss Cisse kaydetti.

Göztepe ise 11’de Serdar Gürler, 49’da Alpaslan Öztürk ve 90’da Stefano Napoleoni ile rakip ağları havalandırdı. Bu sonuçla Alanyaspor, 45 puana yükseldi ve maçtan önce Fenerbahçe’ye kaptırdığı 6. sırayı geri alamayarak 7. sırada kaldı. Göztepe ise 38 puanla maç fazlasıyla 8. sırada kaldı.

İzmir temsilcisi gelecek hafta Fenerbahçe’ye konuk olacak. Alanyaspor ise kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Hem Göz Göz’ün hem de Alanyaspor’un galibiyet hasreti üç maça çıktı.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
GöztepeAytemiz Alanyaspor
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