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Göztepe, Ankaragücü'nü farklı yendi I Göztepe 3-MKE Ankaragücü 1

Göztepe evinde oynadığı karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

22 Kasım 2020 Pazar 17:41
Göztepe, Ankaragücü'nü farklı yendi I Göztepe 3-MKE Ankaragücü 1

 Göztepe, Ankaragücü'nü farklı yendi I Göztepe 3-MKE Ankaragücü 1

   Göztepe evinde oynadığı karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.Karşılaşmada 10. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti.Guilherme'nin kafa vuruşuyla kale önüne doğru yönlendirdiği meşin yuvarlağa iyi yükselen Cherif Ndiaye, kafa vuruşuyla topu filelelere gönderdi.25. dakikada ceza sahası içinde Murat Paluli ile Endri Çekici arasındaki mücadelede Endri Çekici'nin yerde kalmasının ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Fırat Aydınus kararını değiştirmedi. Atışı 29. dakikada kullanan Endri Çekici'nin şutunda top üstten auta gitti.Göztepe'de Obinna'nın çizgiye indirdiği top, ön direkteki Halil Akbunar'ı buldu ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

   Karşılaşmanın 67. dakikasında orta alandan gönderilen pasa iyi hareketlenen Cherif Ndiaye, rakibinden sıyrılıp sol çaprazdan içeri sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.Göztepe 3- MKE Ankaragücü 0

  Ankaragücü, 90+2'de Börven karşı karşıya pozisyonda kaleci İrfan Can'ı çalımlayarak topu boş ağlara gönderdi.Mücadele 3-1 Göztepe üstünlüğüyle tamamlandı.

   Göztepe bu sonuçla puanını 11'e yükselterek 11. sıraya yerleşirken, ligde henüz galibiyeti bulunmayan MKE Ankaragücü ise 2 puanla son sırada kaldı.

Anahtar Kelimeler:
GöztepeMKE Ankaragücü
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