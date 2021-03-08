Göztepe, BB Erzurumspor'u 3-1 yendi
Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada BB Erzurumspor Emrah Başsan ile karşılaşmada durumu 1-1 yaptı.83. dakikada Göztepe Halil Akbunar ile karşılaşmada 2-1 öne geçti.90. dakikada Göztepe Alpaslan Öztürk ile skoru 3-1 yaptı.Karşılaşma Göztepe'nin 3-1 galibiyeti ile sona erdi.
Bu sonuçla Göztepe puanını 39 yaparken, BB Erzurumspor 26 puanda kaldı.Süper Lig 30. haftasında 14.03.2021 Pazar günü Göztepe, MKE Ankaragücü deplasmanına giderken, aynı gün BB Erzurumspor evinde Trabzonspor ile oynayacak.