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Göztepe evinde Kayserispor'u 4-0 yendi,

 Göztepe evinde ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 gibi farklı bir sonuçla yendi.

Göztepe evinde Kayserispor'u 4-0 yendi,

 Göztepe evinde ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 gibi farklı bir sonuçla yendi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 20:49
Göztepe evinde Kayserispor'u 4-0 yendi,

Göztepe evinde Kayserispor'u 4-0 yendi,

   Göztepe evinde ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 gibi farklı bir sonuçla yendi.Süper Lig’de 7. hafta mücadelesinde Göztepe, İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk etti.

Bornova Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, Göztepe’nin 4-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Göztepe’ye galibiyeti getiren golleri 7’nci dakikada Alpaslan Öztürk, 42’nci dakikada Soner Aydoğdu, 45 ve 51’inci dakikalarda ise Stefano Napoleoni kaydetti.Geçtiğimiz hafta Gaziantep Futbol Kulübü’yle 1-1 berabere kalan Göztepe, bu galibiyetle puanını 9’a yükseltti. Süper Lig’de üst üste 7’nci maçından da galibiyet alamayan İstikbal Mobilya Kayserispor ise 3 puanda kaldı.Göztepe, Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olacak. İstikbal Mobilya Kayserispor ise Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe
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