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Göztepe evinde yenildi

Süper Lig’in 31. hafta maçında Göztepe evinde DG Sivasspor'a 5-3 yenildi. 

20 Mart 2021 Cumartesi 19:02
Göztepe evinde yenildi

Göztepe evinde yenildi

   Süper Lig’in 31. hafta maçında Göztepe evinde DG Sivasspor'a 5-3 yenildi.Karşılaşmanın 14. dakikasında DG Sivasspor, Tyler Boyd’un attığı gol VAR kararıyla iptal edildi.23. dakikada DG Sivasspor, Mustapha Yatabare 1-0 öne geçti.38. dakikada DG Sivasspor, Fayçal Fajr ile durumu 2-0 yaptı.41. dakiakda DG Sivasspor, Tyler Boyd ile skoru 3-0  yaptı.45+2. dakikada DG Sivasspor, Tyler Boyd ile 4-0 öne geçti.İlk yarı DG Sivasspor'un 4-0 galibiyeti ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. dakikada Göztepe, Yatabare ile skoru 5-0 yaptı.60. dakikada Göztepe, Cherif Ndiaye ile dururmu 5-1 yaptı.66. dakikada Göztepe, Titi ile skoru 5-2 yaptı.90+2. dakikadaGöztepe, Fousseni Diabate’nin golleriyle skoru 5-3’e getirse de sahadan mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamadı.

    Bu sonuçla puanını 40 yapan ve bir maçı eksik olan Sivasspor, 39 puanda kalan Göztepe’yi geçerek 9. sıraya yükseldi. Göztepe ligde bir sonraki maçında Kayserispor’a konuk olurken, Sivasspor sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak.

Son Güncelleme: 20.03.2021 19:40
Anahtar Kelimeler:
GöztepeDG Sivasspor
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