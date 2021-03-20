Göztepe evinde yenildi
Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. dakikada Göztepe, Yatabare ile skoru 5-0 yaptı.60. dakikada Göztepe, Cherif Ndiaye ile dururmu 5-1 yaptı.66. dakikada Göztepe, Titi ile skoru 5-2 yaptı.90+2. dakikadaGöztepe, Fousseni Diabate’nin golleriyle skoru 5-3’e getirse de sahadan mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamadı.
Bu sonuçla puanını 40 yapan ve bir maçı eksik olan Sivasspor, 39 puanda kalan Göztepe’yi geçerek 9. sıraya yükseldi. Göztepe ligde bir sonraki maçında Kayserispor’a konuk olurken, Sivasspor sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak.