Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
96461
ALTIN
268.977
DOLAR
5.5822
STERLİN
6.7602
EURO
6.1966

Göztepe evinde yenildi

 Göztepe evinde Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

Göztepe evinde yenildi

 Göztepe evinde Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 07:26
Göztepe evinde yenildi

Göztepe evinde yenildi

     Göztepe evinde Antalyaspor'a 1-0 yenildi.Cemil Usta Sezonu Süper Lig 1. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

İzmir’de oynanan mücadele çekişmeli bir futbola sahne olurken 29. dakikada Antalyaspor’un savunmacısı Diego Angelo’nun attığı golle skor 1-0’a geldi.

İkinci yarıda Göztepe’nin beraberlik çabaları sonuçsuz kalınca karşılaşma bu skorla sona erdi.

Göztepe gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş’a konuk olurken Antalyaspor sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Anahtar Kelimeler:
GöztepeAntalyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Kasımpaşa, Trabzonspor berabere kaldılar
 Kasımpaşa, Trabzonspor berabere kaldılar
EY Malatyaspor, M.Başakşehir'e gol yağdırdı
EY Malatyaspor, M.Başakşehir'e gol yağdırdı
Konyaspor, Ankaragücü puanları paylaştı
Konyaspor, Ankaragücü puanları paylaştı
Rıdvan Dimen "Sivasspor 3 gün üst üste Beşiktaş'ı yenerdi"
Rıdvan Dimen "Sivasspor 3 gün üst üste Beşiktaş'ı yenerdi"
Hasan Şaş istifasını geri aldı
Hasan Şaş istifasını geri aldı
Beşiktaş, Sivasspor'a farklı yenildi
Beşiktaş, Sivasspor'a farklı yenildi
Manchester City evinde Tottenham ile evinde 2-2 berabere kaldı
Manchester City evinde Tottenham ile evinde 2-2 berabere kaldı
Galatasaray'da şok ayrılık
Galatasaray'da şok ayrılık

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort