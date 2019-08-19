Göztepe evinde yenildi
Göztepe evinde Antalyaspor'a 1-0 yenildi.Cemil Usta Sezonu Süper Lig 1. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.
İzmir’de oynanan mücadele çekişmeli bir futbola sahne olurken 29. dakikada Antalyaspor’un savunmacısı Diego Angelo’nun attığı golle skor 1-0’a geldi.
İkinci yarıda Göztepe’nin beraberlik çabaları sonuçsuz kalınca karşılaşma bu skorla sona erdi.
Göztepe gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş’a konuk olurken Antalyaspor sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.