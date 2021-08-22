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Göztepe evinde Y.Malatyaspor'a yenildi.

 Süper Lig ikinci hafta maçında Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildi.

22 Ağustos 2021 Pazar 23:27
Göztepe evinde Y.Malatyaspor'a yenildi.

Göztepe evinde Y.Malatyaspor'a yenildi.

   Süper Lig ikinci hafta maçında Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 14. dakikasında Yeni Malatya atağında Mustafa'nın ortasına Tetteh dokundu, top Arslanagic'in eline çarptı. Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.Hakem Bahattin Şimşek VAR monitöründen pozisyonu tekrar izledikten sonra penaltı kararını iptal etti. 32. dakikada Göztepe'de  Jahovic'in  kafa vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.39. dakikada   Yeni Malatyaspor'da Aabit müsait pozisyonda vurdu top dışarı gitti.İlk yarı 0-0 sona erdi. 

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. dakikada  Yeni Malatya Tetteh ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sezonun ilk galibiyetini elde etti.

   Bu sonuçla Göztepe 1 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor puanını 3'e çıkardı.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil, Beykan, Jahovic

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Mustafa, Aabid, Adem, Wallace, Mallan, Semih, Tetteh, Hagez, Jospin

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Son Güncelleme: 22.08.2021 23:42
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğGöztepeYeni Malatyaspor
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