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Göztepe, F.Karagümrük puanları paylaştı I Göztepe 1-F.Karagümrük 1

Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. 

26 Aralık 2020 Cumartesi 19:09
Göztepe, F.Karagümrük puanları paylaştı I Göztepe 1-F.Karagümrük 1

Göztepe, F.Karagümrük puanları paylaştı I Göztepe 1-F.Karagümrük 1

   Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe, 11. dakikada Ndiaye ile öne geçti. 77. dakikada Biglia’nın golü sonucu belirledi.

   Bu beraberlikle Göztepe’nin puanı 19, Karagümrük’ün puanı ise 21 oldu.

Göztepe: Balazs Megyeri, Marko Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro (Yalçın Kayan dk. 46) (Zlatko Tripic dk. 87), Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Stefano Napoleoni (Burak Süleyman dk. 63)

Yedekler: Arda Özçimen, Titi, Lamine Gassama, Dzenan Burekovic, Yılmaz Basravi, Metin Yıldırım, Efe Binici

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Alparslan Erdem, Fatih Kuruçuk, Lucas Biglia, Alassane Ndao, Badou Ndiaye, Ramazan Civelek, Jure Balkovec, Jimmy Durmaz (Muhammed Pehlivan dk. 87), Aatif Chahechouhe (Vato Arveladze dk. 88), Mevlüt Erdinç

Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Murat Sarıgül, Furkan Kara, Zeki Yıldırım, Efe Tatlı, Aksel Aktaş, Yusuf Erdoğan

Teknik Direktör: Atılay Canel

Goller: Cherif Ndiaye (dk. 11) (Göztepe), Lucas Biglia (dk. 77) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Marcio Mossoro (Göztepe), Alassane Ndao (Fatih Karagümrük)

Son Güncelleme: 26.12.2020 19:14
Anahtar Kelimeler:
GöztepeFatih Karagümrük
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