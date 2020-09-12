Göztepe hızlı başladı.Göztepe 5 - Denizlispor 1
Göztepe Denizlispor’u 5-1yendi.Karşılaşmanın hemen başında öne geçen taraf ev sahibi Göztepe oldu.10. dakikada kazanılan penaltıyı Alpaslan Öztürk gole çevirdi ve Göztepe 1-0 öne geçti.25. dakikada Atınç Göztepe’yi 2-0 öne geçiren golü attı.43. dakikada Halil Akbunar Göztepe’nin 3. Golünü attı.3-0.İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci Yarı
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoror, Halil, Tripic, Brown
Denizlispor: Cenk Gönen, Tiago, Oğuz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Sacko, Mesanovic, Rodallega