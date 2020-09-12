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Göztepe hızlı başladı.Göztepe 5 - Denizlispor 1

Göztepe Denizlispor’u 5-1yendi.

12 Eylül 2020 Cumartesi 21:30
Göztepe hızlı başladı.Göztepe 5 - Denizlispor 1

Göztepe hızlı başladı.Göztepe 5 - Denizlispor 1

  Göztepe Denizlispor’u 5-1yendi.Karşılaşmanın hemen başında öne geçen taraf ev sahibi Göztepe oldu.10. dakikada kazanılan penaltıyı Alpaslan Öztürk gole çevirdi ve Göztepe 1-0 öne geçti.25. dakikada Atınç Göztepe’yi 2-0 öne geçiren golü attı.43. dakikada Halil Akbunar Göztepe’nin 3. Golünü attı.3-0.İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci Yarı

   Göztepe ikinci yarıya da golle başladı.50. dakikada Mossoro Göztepe’yi 4-0 öne geçiren golü attı.62. dakikada Oğuz Yılmaz durumu 4-1 yaptı.Karşılaşmanın 71. Dakikasında Tripic Göztepe’nin 5. Golünü attı.Maçta durum 5-1 oldu.Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoror, Halil, Tripic, Brown

Denizlispor: Cenk Gönen, Tiago, Oğuz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Sacko, Mesanovic, Rodallega

Anahtar Kelimeler:
GöztepeDenizlispor
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