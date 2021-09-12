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Göztepe ilk galibiyeti aldı

Süper Lig 4. Hafta karşılaşmasında Göztepe evinde Başakşehir FK’nü 2-1 yendi.

12 Eylül 2021 Pazar 21:38
Göztepe ilk galibiyeti aldı

Göztepe ilk galibiyeti aldı

    Süper Lig 4. Hafta karşılaşmasında Göztepe evinde Başakşehir FK’nü 2-1 yendi.Karşılaşamnın 7. Dakikasında Başakşehir FK, Deniz Türünç ile 1-0 öne geçti.11. dakikada Başakşehir FK’de Tolga Ciğerci sarı kart gördü.24. dakikada Başakşehir FK’de Ömer Ali Şahiner sarı kart gördü.26. dakikada Göztepe’de Berkan Emir sarı kart gördü.43. dakikada Göztepe’de Murat Palut yerini Kerim Alıcı’ya bıraktı.Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir FK’nün 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Göztepe, Adis Jahoviç, David Tijanic değişikliği ile başladı.63. dakikada Başakşehir FK’de Ömer Ali Şahiner yerini Carlos Ponck’a bıraktı.64. dakikada Göztepe, Cherif Ndiaye ile maçta skoru 1-1 yaptı.70. dakikada Göztepe’de Lourency yerini Makana Rudi Baku’ya bıraktı.76. dakikada Başakşehir FK’de Edin Visca yerini Nacer Chadli’e, Mahmut Tekdemir yerini Şener Özbayraklı’ya bıraktı.83. dakikada Göztepe, David Tijanic ile skoru 2-1 yaptı.90+3. dakikada Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

  Bu sonuçla Göztepe 5 puana çıkarken, Başakşehir FK 0 puanda kaldı.Haftaya Göztepe, deplasmanda Altay ile oynarken, Başakşehir FK evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Göztepe:İrfan Can Eğribayat, Kahraman Demirtaş, Dino Arslanagiç, Berkan Emir, Murat Paluli, Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Lourency, Adis Jahoviç

Yedekler:Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Dzenan Burekoviç, Beykan Şimşek, Makana Rudi Baku, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan, David Tijanic, Brown İdeye

Teknik Direktör:Nestor El Maestro

Başakşehir FK:Volkan Babacan, Leo Duarte, Lucas Lima, Edin Visca, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türünç,Tolga Ciğerci, Youssouf Ndayishimiye, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka,

Yedekler:Muhammed Şengezer, Alexandru Epureanu, Şener Özbayraklı, Carlos Ponck, Emre Kaplan, Nacer Chadli, Peter Zult, Fredrik Gulbrandsen, Atabey Çiçek

Teknik Direktör:Aykut Kocaman

Anahtar Kelimeler:
GöztepeBaşakşehir FK
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